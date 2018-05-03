Подорож в казку: особливим людям влаштували прогулянку «волинською Швейцарією». ФОТО

У Лісівничому молодіжному центрі, що діє на базі Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ», влаштували екскурсію для вихованців Центру реабілітації осіб з інвалідністю «Джерело життя».Лісова прогулянка в рамках реалізації соціального проекту «Соціальні послуги в громаді» відбулася учора, 29 січня.Для особливих людей-вихованців Центру реабілітації осіб з інвалідністю «Джерело життя» влаштували не лише цікаві розповіді про те, як з маленького сіянця виростає могутній ліс, а й організували майстер-класи та чаювання зі смаколиками, показали лісову пасіку тощо.Начальник відділу соціальних проектів управління соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді Луцької міськрадирозповіла, що зусиль до екоекскурсії доклало управління соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради, а також Волинське обласне управління лісового та мисливського.«В рамках цього соціального проекту надаються соціальні послуги чотирьом громадським організаціям, в яких вихованці – люди з особливими потребами», - розповіла посадовиця.Координатор Лісівничого молодіжного центрудодала, що такі прогулянки – гарна нагода прогулятися, подихати свіжим лісовим повітрям, дізнатися та навчитися щось нове.Прогулянка, незважаючи на дещо прохолодну зимову погода, вдалася дуже теплою та атмосферною.Як усе було, пропонуємо переглянути у фотопідбірці