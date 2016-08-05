На Волині у пожежі минулоріч загинуло і травмувалось 38 людей
Сьогодні, 17:30
Волинські рятувальники розповіли, що у 2018 році в пожежі загинуло і травмувалось 38 людей.
29 січня працівники Управління ДСНС України у Волинській області підбили підсумки діяльності за 2018 рік, - йдеться на офіційному сайті рятувальників.
Начальник Управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук повідомив, що за 12 місяців 2018 року на Волині виникло 1288 пожеж. Від наслідків пожеж загинуло та травмувалось 38 людей, а врятували 18 осіб.
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29 січня працівники Управління ДСНС України у Волинській області підбили підсумки діяльності за 2018 рік, - йдеться на офіційному сайті рятувальників.
Начальник Управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук повідомив, що за 12 місяців 2018 року на Волині виникло 1288 пожеж. Від наслідків пожеж загинуло та травмувалось 38 людей, а врятували 18 осіб.
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