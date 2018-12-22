Мешканцям громади на Волині розказали, як бути успішними

Жителям Колківської об’єднаної територіальної громади презентували проект «Успішна громада».29 січня, про його особливості розповіли директор Волинського обласного центру зайнятостіта директор Маневицької районної філії Волинського ОЦЗ. До обговорення долучився і голова Колківської ОТГ, - повідомили у відділі інформаційної роботи Волинського обласного центру зайнятості.Про те, в чому полягає реалізація проекту і як він допоможе громаді досягти успіху, розповів директор Маневицької філії Волинського обласного центру зайнятості«Ми не зупиняємося на досягнутому і сьогодні хочемо посилити співпрацю з об’єднаними територіальними громадами. Об’єднана територіальна громада буде успішною тоді, коли буде створено достатньо робочих місць, коли жителі матимуть хорошу роботу і гідну оплату праці. Цьому ми всіляко сприяємо», – зазначив Юрій Корольчук та наголосив на важливості співпраці з соціальними партнерами в напрямку підтримки реалізації презентованого проекту.«Сьогодні маємо п’ятдесят об’єднаних територіальних громад у межах Волинської області. Відповідно, для нас усіх це нові можливості, нова відповідальність, самостійність у вирішенні питань розвитку території. Робота служби зайнятості – це робота з людьми, які хочуть працювати. Ми хочемо допомогти громаді стати справді успішною, використовуючи всі інструменти, доступні службі зайнятості. Наша мета – задовольнити потреби людей у роботі, задовольнити потреби роботодавців у працівниках і безпосередньо задовольнити потреби самої об’єднаної територіальної громади», – розповів директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.На важливості реалізації такого проекту та його користі для об’єднаних територіальних громад наголосив і голова Колківської ОТГ Олександр Палінкевич. За його словами, сьогодні центр зайнятості став справді сучасною службою, яка надає якісні послуги. «У нас плідна співпраця і, сподіваюся, вона буде продовжуватися», – підсумував Олександр Палінкевич.Нагадаємо, проект «Успішна громада» реалізовуватимуть від грудня 2018-го року до листопада 2019-го. Його презентація відбулася 5 грудня на базі Боратинської об’єднаної територіальної громади.У рамках реалізації проекту фахівці служби зайнятості організовуватимуть круглі столи та робочі зустрічі, братимуть участь у розробці стратегії розвитку ОТГ, проводитимуть ярмаркивакансій, тренінги, семінари, профконсультації. Окрім того, здійснюватимуть професійну орієнтацію учнівської молоді на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей, затребуваних для конкретної громади.