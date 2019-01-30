Проект «муніципальна няня»: скільки і кому платитимуть
Сьогодні, 20:47
В Україні затвердили порядок відшкодування вартості послуг з догляду за дитиною до трьох років за програмою "муніципальна няня".
Затвердили вартість послуг сьогодні, 30 січня, на засіданні уряду, - пишуть Факти.
Так, обласним та К державним адміністраціям доручено з 1 січня 2019 року відшкодовувати вартість послуг за програмою Муніципальна няня у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, який встановлений за станом на 1 січня відповідного року.
Хто може бути муніципальною нянею
Муніципальною нянею може бути будь-яка фізична особа-підприємець або юридична особа, яка надає послугу по догляду за дітьми.
Однак не можуть бути державні і комунальні дитячі сади, що уклали договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років.
Компенсацію будуть щомісяця перераховувати одному з батьків або опікуну.
Міністр соціальної політики Андрій Рева відзначив, що в держбюджеті на це закладено 500 млн грн.
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Затвердили вартість послуг сьогодні, 30 січня, на засіданні уряду, - пишуть Факти.
Так, обласним та К державним адміністраціям доручено з 1 січня 2019 року відшкодовувати вартість послуг за програмою Муніципальна няня у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, який встановлений за станом на 1 січня відповідного року.
Хто може бути муніципальною нянею
Муніципальною нянею може бути будь-яка фізична особа-підприємець або юридична особа, яка надає послугу по догляду за дітьми.
Однак не можуть бути державні і комунальні дитячі сади, що уклали договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років.
Компенсацію будуть щомісяця перераховувати одному з батьків або опікуну.
Міністр соціальної політики Андрій Рева відзначив, що в держбюджеті на це закладено 500 млн грн.
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