Проект «муніципальна няня»: скільки і кому платитимуть





Затвердили вартість послуг сьогодні, 30 січня, на засіданні уряду, - пишуть



Так, обласним та К державним адміністраціям доручено з 1 січня 2019 року відшкодовувати вартість послуг за програмою Муніципальна няня у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, який встановлений за станом на 1 січня відповідного року.



Хто може бути муніципальною нянею



Муніципальною нянею може бути будь-яка фізична особа-підприємець або юридична особа, яка надає послугу по догляду за дітьми.



Однак не можуть бути державні і комунальні дитячі сади, що уклали договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років.



Компенсацію будуть щомісяця перераховувати одному з батьків або опікуну.



Міністр соціальної політики Андрій Рева відзначив, що в держбюджеті на це закладено 500 млн грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні затвердили порядок відшкодування вартості послуг з догляду за дитиною до трьох років за програмою "муніципальна няня".Затвердили вартість послуг сьогодні, 30 січня, на засіданні уряду, - пишуть Факти Так, обласним та К державним адміністраціям доручено з 1 січня 2019 року відшкодовувати вартість послуг за програмою Муніципальна няня у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, який встановлений за станом на 1 січня відповідного року.Муніципальною нянею може бути будь-яка фізична особа-підприємець або юридична особа, яка надає послугу по догляду за дітьми.Однак не можуть бути державні і комунальні дитячі сади, що уклали договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років.Компенсацію будуть щомісяця перераховувати одному з батьків або опікуну.Міністр соціальної політики Андрій Рева відзначив, що в держбюджеті на це закладено 500 млн грн.

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