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У Луцьку до лікарні потрапив чоловік з сильним обмороженням кінцівок

У Луцьку до лікарні потрапив чоловік з сильним обмороженням кінцівок
До луцької лікарні з обмороженням кінцівок потрапив 60-річний чоловік.

У пацієнта було загальне переохолодження: температура тіла була 35,6 градусів та обмороження кінцівок. Його ноги і руки були блідими і холодними – кровопостачання у них повністю припинилось, - інформує Луцька міська клінічна лікарня у facebook.

Як наслідок, у чоловіка – обмороження четвертого (найвищого) ступеня обох стоп і кистей.

До слова, чоловік був напідпитку.

«Воюємо за кожен сантиметр здорової тканини. Сподіваємось зберегти якомога більше, але, що не вдасться, доведеться ампутувати», - каже завідувач Волинського обласного опікового центру Роман Трач.

Зазначається, що ще один чоловік середнього віку отримав обмороження кистей у нетверезому стані ще місяць тому. Весь цей час лікувався у районній лікарні, але зусилля медиків не допомогли. Йому потрібна ампутація усіх пальців на руках.

За сезон до Луцької міської клінічної лікарні потрапили 11 людей з обмороженнями.

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Теги: обмороження, чоловік, кінцівки, Луцьк
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