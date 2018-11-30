У Луцьку до лікарні потрапив чоловік з сильним обмороженням кінцівок





У пацієнта було загальне переохолодження: температура тіла була 35,6 градусів та обмороження кінцівок. Його ноги і руки були блідими і холодними – кровопостачання у них повністю припинилось, - інформує Луцька міська клінічна лікарня у facebook.



Як наслідок, у чоловіка – обмороження четвертого (найвищого) ступеня обох стоп і кистей.



До слова, чоловік був напідпитку.



«Воюємо за кожен сантиметр здорової тканини. Сподіваємось зберегти якомога більше, але, що не вдасться, доведеться ампутувати», - каже завідувач Волинського обласного опікового центру Роман Трач.



Зазначається, що



За сезон до Луцької міської клінічної лікарні потрапили 11 людей з обмороженнями.

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