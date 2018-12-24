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Жителі райцентру на Волині нарікають на завищені ціни на медикаменти в лікарняних аптеках

Жителі райцентру на Волині нарікають на завищені ціни на медикаменти в лікарняних аптеках
Нещодавно відбулося перше засідання тимчасової робочої групи щодо проведення моніторингу цін на лікарські засоби в аптеках, розміщених у Володимир-Волинському ТМО.

Засідання відбулося під головуванням першого заступника міського голови Ярослава Матвійчука, - йдеться на офіційному сайті міста.

Питання завищених цін на ліки, що продають в аптечних пунктах лікарні, підняте на одній із сесій міської ради депутатом Максимом Клим’юком.

Під час її роботи був проведений аналіз договорів з аптеками, розміщеними на території територіального медичного об’єднання, в частині наявності у них зобов’язання орендаря щодо обмеження націнок на лікарські препарати та можливість розірвання договору оренди з аптеками за недотримання ними розміру націнки на ліки.

За результатами засідання групи, було вирішено скласти перелік фармацевтичних препаратів, відносно яких буде проведений моніторинг цін та визначено склад групи, які даний моніторинг проводитимуть.


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Теги: аптека, ліки, ціна, Володимир-Волинський
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