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Волинян попереджають про ускладнену видимість на дорогах

Волинян попереджають про ускладнену видимість на дорогах
На Волині – ускладнена видимість через тумани.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

Рятувальники зазначають, що у четвер, 31 січня на більшій частині території України тумани, видимість 200-500 м. (I рівень небезпечності, жовтий).

А волинські патрульні наголошують, що потрібно дотримуватись безпечної дистанції та інтервалу, а також увімкнути ближнє світло фар.
Волинян попереджають про ускладнену видимість на дорогах

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Теги: туман, Волинь, негода
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