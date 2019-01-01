Волинян попереджають про ускладнену видимість на дорогах





Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.



Рятувальники зазначають, що у четвер, 31 січня на більшій частині території України тумани, видимість 200-500 м. (I рівень небезпечності, жовтий).



А волинські патрульні наголошують, що потрібно дотримуватись безпечної дистанції та інтервалу, а також увімкнути ближнє світло фар.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині – ускладнена видимість через тумани.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.Рятувальники зазначають, що у четвер, 31 січня на більшій частині території України тумани, видимість 200-500 м. (I рівень небезпечності, жовтий).А волинські патрульні наголошують, що потрібно дотримуватись безпечної дистанції та інтервалу, а також увімкнути ближнє світло фар.

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