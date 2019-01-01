Мелітина, Міхаіл та Лія: у районі на Волині батьки креативно називають своїх малюків
Сьогодні, 19:13
Які імена обирають для малюків новоспечені батьки у Ратнівському районі.
Про це пишуть у районній громадсько-політичій газеті "Ратнівщина".
Отож такими є найпопулярніші імена, якими нарекли своїх малюків жителі району:
- чоловічі: Максим, Матвій, Назар, Дмитро, Ілля, Денис, Макар, Арсеній, Вадим, Ярослав.
жіночі: Анна, Софія, Емілія, Ульяна, Злата, Єва, Мілана, Іванна, Маргарита, Соломія.
А ось які рідковживані чоловічі імена: Єлисей, Іларіон, Міхаіл, Данііл, Іларій, Дорофій, Єгор, Адам, Даніель, Рувім, Тимур.
Жіночі імена: Устинія, Лія, Поліна, Варвара, Рената, Кароліна, Аліса, Віталіна, Мелітина, Аделія.
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Про це пишуть у районній громадсько-політичій газеті "Ратнівщина".
Отож такими є найпопулярніші імена, якими нарекли своїх малюків жителі району:
- чоловічі: Максим, Матвій, Назар, Дмитро, Ілля, Денис, Макар, Арсеній, Вадим, Ярослав.
жіночі: Анна, Софія, Емілія, Ульяна, Злата, Єва, Мілана, Іванна, Маргарита, Соломія.
А ось які рідковживані чоловічі імена: Єлисей, Іларіон, Міхаіл, Данііл, Іларій, Дорофій, Єгор, Адам, Даніель, Рувім, Тимур.
Жіночі імена: Устинія, Лія, Поліна, Варвара, Рената, Кароліна, Аліса, Віталіна, Мелітина, Аделія.
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