Звіряче вбивство: онук залишив на тілі своєї бабці 9 ножових
Сьогодні, 17:03
В Новому Роздолі поліцейські затримали зловмисника, причетного до смерті бабці. Встановлюються обставини події.
31 січня, близько 11.00 в Новороздільське відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в квартирі на вулиці Степана Бандери виявили тіло жінки похилого віку з ознаками насильницької смерті, - повідомили у прес-службі львівської поліції.
Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група встановила особу покійної – 76-річної місцевої мешканки. На її тілі правоохоронці виявили 9 ножових поранень.
Попередньо встановлено, що до смерті пенсіонерки причетний її онук, 24-річний житель Нового Роздолу. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.
Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
Проводиться досудове розслідування. Призначено низку експертиз.
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31 січня, близько 11.00 в Новороздільське відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в квартирі на вулиці Степана Бандери виявили тіло жінки похилого віку з ознаками насильницької смерті, - повідомили у прес-службі львівської поліції.
Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група встановила особу покійної – 76-річної місцевої мешканки. На її тілі правоохоронці виявили 9 ножових поранень.
Попередньо встановлено, що до смерті пенсіонерки причетний її онук, 24-річний житель Нового Роздолу. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.
Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
Проводиться досудове розслідування. Призначено низку експертиз.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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