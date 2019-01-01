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Звіряче вбивство: онук залишив на тілі своєї бабці 9 ножових

Звіряче вбивство: онук залишив на тілі своєї бабці 9 ножових
В Новому Роздолі поліцейські затримали зловмисника, причетного до смерті бабці. Встановлюються обставини події.

31 січня, близько 11.00 в Новороздільське відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в квартирі на вулиці Степана Бандери виявили тіло жінки похилого віку з ознаками насильницької смерті, - повідомили у прес-службі львівської поліції.

Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група встановила особу покійної – 76-річної місцевої мешканки. На її тілі правоохоронці виявили 9 ножових поранень.

Попередньо встановлено, що до смерті пенсіонерки причетний її онук, 24-річний житель Нового Роздолу. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Проводиться досудове розслідування. Призначено низку експертиз.

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Теги: смерть, вбивство
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