На підприємствах у одному з районів Волині торік травмувалися 11 людей, двоє померли
Сьогодні, 17:12
У Ковельському районі Волинської області за 2018 рік на робочому місці загинуло двоє людей.
Про це повідомили на сайті Ковельради.
У 2018 році до Ковельського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області надійшло 11 повідомлень про нещасні випадки, в тому числі 1 – груповий із смертельним наслідком. У 10 випадках провели розслідування, у ході яких встановили обставини, причини, винних осіб та розробили заходи щодо усунення причин нещасних випадків:
- під час виконання робіт з кронування дерев працівник ТзОВ «КП «Верес» не скористався засобами індивідуального захисту (захисний шолом, запобіжний пояс) та випав з кошика автогідропідіймача на землю, отримавши при цьому важкі травми;
- у Ковельському УВКГ «Ковельводоканал» працівник для того, щоб вийти із адміністративного приміщення, використав пандус, на якому послизнувся та отримав закритий перелом правої ноги, поруч знаходилися сходи, які відповідають всім вимогам безпеки;
- під час прибирання свого робочого місця працівниця ТОВ «Ковельський хлібокомбінат» послизнулась на мокрій підлозі та впала, отримавши при цьому важку травму спини, причина – порушення вимог інструкцій з охорони праці;
- сільський голова Білинської сільської ради, виходячи із адміністративного приміщення, оступилась на сходах, впала та отримала важку травму;
- два водії ФОП Мельник О.Т. загинули внаслідок ДТП, причиною настання нещасного випадку є порушення правил безпеки руху сторонньою особою;
- через незадовільний технічний стан засобів виробництва важкі травми отримала працівниця ТОВ «ВО «Ковельсільмаш» внаслідок падіння з висоти (кабіни мостового крана);
- через невиконання вимог інструкцій з охорони праці травмувався водій ФОП Козак В.К.; незастосувавши засоби індивідуального захисту, які були у наявності у потерпілого, працівник ПрАТ «Ковельське ШБУ №63» отримав важкі термічні опіки ніг;
- під час виконання польових робіт термічні опіки отримав працівник Голобського психоневрологічного інтернату, причина – невиконання вимог інструкцій з охорони праці;
- внаслідок падіння з висоти отримала травму руки працівниця ТОВ «Компанія Гелікон».
Згідно із законодавством про соціальне страхування крім компенсації втраченого за період тимчасової непрацездатності заробітку, фінансування щомісячних страхових виплат і одноразових допомог, Фонд соціального страхування України фінансує потерпілим на виробництві витрати на медичну та соціальну допомогу.
Фондом соціального страхування України постійно проводиться цілеспрямована робота з профілактики виробничого травматизму та профзахворювань, надається всебічна допомога роботодавцям в організації роботи з охорони праці, моніторингу умов праці та усуненні загроз здоров’ю працівників.
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Про це повідомили на сайті Ковельради.
У 2018 році до Ковельського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області надійшло 11 повідомлень про нещасні випадки, в тому числі 1 – груповий із смертельним наслідком. У 10 випадках провели розслідування, у ході яких встановили обставини, причини, винних осіб та розробили заходи щодо усунення причин нещасних випадків:
- під час виконання робіт з кронування дерев працівник ТзОВ «КП «Верес» не скористався засобами індивідуального захисту (захисний шолом, запобіжний пояс) та випав з кошика автогідропідіймача на землю, отримавши при цьому важкі травми;
- у Ковельському УВКГ «Ковельводоканал» працівник для того, щоб вийти із адміністративного приміщення, використав пандус, на якому послизнувся та отримав закритий перелом правої ноги, поруч знаходилися сходи, які відповідають всім вимогам безпеки;
- під час прибирання свого робочого місця працівниця ТОВ «Ковельський хлібокомбінат» послизнулась на мокрій підлозі та впала, отримавши при цьому важку травму спини, причина – порушення вимог інструкцій з охорони праці;
- сільський голова Білинської сільської ради, виходячи із адміністративного приміщення, оступилась на сходах, впала та отримала важку травму;
- два водії ФОП Мельник О.Т. загинули внаслідок ДТП, причиною настання нещасного випадку є порушення правил безпеки руху сторонньою особою;
- через незадовільний технічний стан засобів виробництва важкі травми отримала працівниця ТОВ «ВО «Ковельсільмаш» внаслідок падіння з висоти (кабіни мостового крана);
- через невиконання вимог інструкцій з охорони праці травмувався водій ФОП Козак В.К.; незастосувавши засоби індивідуального захисту, які були у наявності у потерпілого, працівник ПрАТ «Ковельське ШБУ №63» отримав важкі термічні опіки ніг;
- під час виконання польових робіт термічні опіки отримав працівник Голобського психоневрологічного інтернату, причина – невиконання вимог інструкцій з охорони праці;
- внаслідок падіння з висоти отримала травму руки працівниця ТОВ «Компанія Гелікон».
Згідно із законодавством про соціальне страхування крім компенсації втраченого за період тимчасової непрацездатності заробітку, фінансування щомісячних страхових виплат і одноразових допомог, Фонд соціального страхування України фінансує потерпілим на виробництві витрати на медичну та соціальну допомогу.
Фондом соціального страхування України постійно проводиться цілеспрямована робота з профілактики виробничого травматизму та профзахворювань, надається всебічна допомога роботодавцям в організації роботи з охорони праці, моніторингу умов праці та усуненні загроз здоров’ю працівників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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