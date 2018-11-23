На підприємствах у одному з районів Волині торік травмувалися 11 людей, двоє померли





Про це повідомили на сайті



У 2018 році до Ковельського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області надійшло 11 повідомлень про нещасні випадки, в тому числі 1 – груповий із смертельним наслідком. У 10 випадках провели розслідування, у ході яких встановили обставини, причини, винних осіб та розробили заходи щодо усунення причин нещасних випадків:



- під час виконання робіт з кронування дерев працівник ТзОВ «КП «Верес» не скористався засобами індивідуального захисту (захисний шолом, запобіжний пояс) та випав з кошика автогідропідіймача на землю, отримавши при цьому важкі травми;



- у Ковельському УВКГ «Ковельводоканал» працівник для того, щоб вийти із адміністративного приміщення, використав пандус, на якому послизнувся та отримав закритий перелом правої ноги, поруч знаходилися сходи, які відповідають всім вимогам безпеки;



- під час прибирання свого робочого місця працівниця ТОВ «Ковельський хлібокомбінат» послизнулась на мокрій підлозі та впала, отримавши при цьому важку травму спини, причина – порушення вимог інструкцій з охорони праці;



- сільський голова Білинської сільської ради, виходячи із адміністративного приміщення, оступилась на сходах, впала та отримала важку травму;



- два водії ФОП Мельник О.Т. загинули внаслідок ДТП, причиною настання нещасного випадку є порушення правил безпеки руху сторонньою особою;



- через незадовільний технічний стан засобів виробництва важкі травми отримала працівниця ТОВ «ВО «Ковельсільмаш» внаслідок падіння з висоти (кабіни мостового крана);



- через невиконання вимог інструкцій з охорони праці травмувався водій ФОП Козак В.К.; незастосувавши засоби індивідуального захисту, які були у наявності у потерпілого, працівник ПрАТ «Ковельське ШБУ №63» отримав важкі термічні опіки ніг;



- під час виконання польових робіт термічні опіки отримав працівник Голобського психоневрологічного інтернату, причина – невиконання вимог інструкцій з охорони праці;



- внаслідок падіння з висоти отримала травму руки працівниця ТОВ «Компанія Гелікон».



Згідно із законодавством про соціальне страхування крім компенсації втраченого за період тимчасової непрацездатності заробітку, фінансування щомісячних страхових виплат і одноразових допомог, Фонд соціального страхування України фінансує потерпілим на виробництві витрати на медичну та соціальну допомогу.



Фондом соціального страхування України постійно проводиться цілеспрямована робота з профілактики виробничого травматизму та профзахворювань, надається всебічна допомога роботодавцям в організації роботи з охорони праці, моніторингу умов праці та усуненні загроз здоров’ю працівників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районі Волинської області за 2018 рік на робочому місці загинуло двоє людей.Про це повідомили на сайті Ковельради У 2018 році до Ковельського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області надійшло 11 повідомлень про нещасні випадки, в тому числі 1 – груповий із смертельним наслідком. У 10 випадках провели розслідування, у ході яких встановили обставини, причини, винних осіб та розробили заходи щодо усунення причин нещасних випадків:- під час виконання робіт з кронування дерев працівник ТзОВ «КП «Верес» не скористався засобами індивідуального захисту (захисний шолом, запобіжний пояс) та випав з кошика автогідропідіймача на землю, отримавши при цьому важкі травми;- у Ковельському УВКГ «Ковельводоканал» працівник для того, щоб вийти із адміністративного приміщення, використав пандус, на якому послизнувся та отримав закритий перелом правої ноги, поруч знаходилися сходи, які відповідають всім вимогам безпеки;- під час прибирання свого робочого місця працівниця ТОВ «Ковельський хлібокомбінат» послизнулась на мокрій підлозі та впала, отримавши при цьому важку травму спини, причина – порушення вимог інструкцій з охорони праці;- сільський голова Білинської сільської ради, виходячи із адміністративного приміщення, оступилась на сходах, впала та отримала важку травму;- два водії ФОП Мельник О.Т. загинули внаслідок ДТП, причиною настання нещасного випадку є порушення правил безпеки руху сторонньою особою;- через незадовільний технічний стан засобів виробництва важкі травми отримала працівниця ТОВ «ВО «Ковельсільмаш» внаслідок падіння з висоти (кабіни мостового крана);- через невиконання вимог інструкцій з охорони праці травмувався водій ФОП Козак В.К.; незастосувавши засоби індивідуального захисту, які були у наявності у потерпілого, працівник ПрАТ «Ковельське ШБУ №63» отримав важкі термічні опіки ніг;- під час виконання польових робіт термічні опіки отримав працівник Голобського психоневрологічного інтернату, причина – невиконання вимог інструкцій з охорони праці;- внаслідок падіння з висоти отримала травму руки працівниця ТОВ «Компанія Гелікон».Згідно із законодавством про соціальне страхування крім компенсації втраченого за період тимчасової непрацездатності заробітку, фінансування щомісячних страхових виплат і одноразових допомог, Фонд соціального страхування України фінансує потерпілим на виробництві витрати на медичну та соціальну допомогу.Фондом соціального страхування України постійно проводиться цілеспрямована робота з профілактики виробничого травматизму та профзахворювань, надається всебічна допомога роботодавцям в організації роботи з охорони праці, моніторингу умов праці та усуненні загроз здоров’ю працівників.

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