Спалив хату і застрелився: пенсіонер звів рахунки з життям. ВІДЕО
Сьогодні, 21:33
У Новоград-Волинському 68-річний пенсіонер підпалив власний будинок, а потім застрелився з рушниці.
Про це йдеться у сюжеті Надзвичайних новин.
Першою пожежу помітила сусідка і вибігла на вулицю, почувши дивний шум. Жінка подумала, що це феєрверки. Коли ж добігла до палаючого будинку, то спершу не впізнала сусіда. Проте раптом чоловік наставив на неї рушницю, тож жінка була змушена втікати.
На місце події прибув наряд поліції та три пожежні машини. Однак озброєний господар не підпускав нікого до палаючого будинку. Одного разу навіть один вистрелив у повітря. Поранених, на щастя, немає. Один із очевидців зняв відео палаючого будинку на телефон.
Потім пенсіонер приставив рушницю собі до підборіддя та вистрелив. Смерть настала моментально.
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Про це йдеться у сюжеті Надзвичайних новин.
Першою пожежу помітила сусідка і вибігла на вулицю, почувши дивний шум. Жінка подумала, що це феєрверки. Коли ж добігла до палаючого будинку, то спершу не впізнала сусіда. Проте раптом чоловік наставив на неї рушницю, тож жінка була змушена втікати.
На місце події прибув наряд поліції та три пожежні машини. Однак озброєний господар не підпускав нікого до палаючого будинку. Одного разу навіть один вистрелив у повітря. Поранених, на щастя, немає. Один із очевидців зняв відео палаючого будинку на телефон.
Потім пенсіонер приставив рушницю собі до підборіддя та вистрелив. Смерть настала моментально.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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