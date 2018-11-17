Контрабандні цигарки умільці заховали у подвійній стелі буса. ВІДЕО





Про це повідомили на



Перевезти товар намагався українець автомобілем «Івеко». Прикордонники разом з митниками провели поглиблений огляд транспортного засобу і виявили у спеціальному тайнику – у подвійній стелі, мікроавтобуса понад 3700 пачок сигарет різних марок.



Стосовно водія складено протокол про порушення митних правил. Сигарети та автомобіль, як засіб контрабанди, вилучено.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В пункті пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею, прикордонники Мостиського загону запобігли незаконному переміщенню значної кількості тютюнових виробів.Про це повідомили на сайті Державної прикордонної служби України.Перевезти товар намагався українець автомобілем «Івеко». Прикордонники разом з митниками провели поглиблений огляд транспортного засобу і виявили у спеціальному тайнику – у подвійній стелі, мікроавтобуса понад 3700 пачок сигарет різних марок.Стосовно водія складено протокол про порушення митних правил. Сигарети та автомобіль, як засіб контрабанди, вилучено.

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