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Контрабандні цигарки умільці заховали у подвійній стелі буса. ВІДЕО

Контрабандні цигарки умільці заховали у подвійній стелі буса. ВІДЕО
В пункті пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею, прикордонники Мостиського загону запобігли незаконному переміщенню значної кількості тютюнових виробів.

Про це повідомили на сайті Державної прикордонної служби України.

Перевезти товар намагався українець автомобілем «Івеко». Прикордонники разом з митниками провели поглиблений огляд транспортного засобу і виявили у спеціальному тайнику – у подвійній стелі, мікроавтобуса понад 3700 пачок сигарет різних марок.

Стосовно водія складено протокол про порушення митних правил. Сигарети та автомобіль, як засіб контрабанди, вилучено.
Контрабандні цигарки умільці заховали у подвійній стелі буса. ВІДЕО
Контрабандні цигарки умільці заховали у подвійній стелі буса. ВІДЕО



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Теги: цигарки, контрабанда, Шегин, подвійна стеля
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