На старій будівлі волинянин випадково знайшов 90-літні «автографи». ФОТО





Про це у соцмережі Сергій Товкач.



Будівля розташована на вулиці Залізничній, 17.



"Зовнішній вигляд споруди практично один в один збігся із зображенням на архівному знімку: сучасна «Ковельська лінійна санітарно-епідеміологічна станція на Львівській залізниці» МОЗ України і Ковельське залізничне училище першого десятиріччя минулого століття розміщені в тому ж будинку. Нині – на вулиці Залізнична, 17.



Відомо, що залізнична інфраструктура у Ковелі почала розвиватися наприкінці ХІХ століття, а з перших років ХХ – з початком будівництва залізниці Київ – Ковель тривало спорудження станцій, колій... 10 березня 1902 року на ділянці Київ – Ковель було відкрито рух пасажирських потягів, а 6 жовтня підписано остаточний акт введення залізниці в експлуатацію.



Очевидно, що тогочасний уряд Російської імперії потребував кваліфікованих залізничних кадрів, саме тому в крупному транспортному вузлі – Ковелі відкрили залізничне училище. І невідомий фотограф зафіксував на фронтоні напис: «Училище. 1901».



Наступні десятиліття неабияк змінили політичну карту світу. У вирі Першої світової війни зникли як Російська імперія, так і Австро-Угорська з Німецькою імперії, війська яких топтали ковельську землю. Згодом, по наслідках радянсько-польської війни наше місто на два десятиліття опинилося під владою Другої Речі Посполитої…



Підійшовши до історичної пам'ятки з намаганням віднайти кращий ракурс для зйомки, зненацька почув: «Фотографуєте?» До мене підійшов чоловік, котрий розчищав сніг перед входом і зі словами «Краще зніміть ось це!» провів до стіни будинку. «З іншого боку теж таке є…» - додав на прощання.



Придивився - на жовтуватій цеглі стіни ганку проступили численні написи-автографи! “Slominski.III/IV 1931”, “W.Owczynnikow”, “Rychlinski, 22”, “Pikulski”, “Lassota”, “Wanda Wojcikowna. Rok 1933”…", - йдеться в дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На стіні колишнього залізничного училища, що у Ковелі, знайшли давні «автографи». На цеглі видряпані імена та прізвища, а також цифри.Про це у соцмережі facebook написавБудівля розташована на вулиці Залізничній, 17."Зовнішній вигляд споруди практично один в один збігся із зображенням на архівному знімку: сучасна «Ковельська лінійна санітарно-епідеміологічна станція на Львівській залізниці» МОЗ України і Ковельське залізничне училище першого десятиріччя минулого століття розміщені в тому ж будинку. Нині – на вулиці Залізнична, 17.Відомо, що залізнична інфраструктура у Ковелі почала розвиватися наприкінці ХІХ століття, а з перших років ХХ – з початком будівництва залізниці Київ – Ковель тривало спорудження станцій, колій... 10 березня 1902 року на ділянці Київ – Ковель було відкрито рух пасажирських потягів, а 6 жовтня підписано остаточний акт введення залізниці в експлуатацію.Очевидно, що тогочасний уряд Російської імперії потребував кваліфікованих залізничних кадрів, саме тому в крупному транспортному вузлі – Ковелі відкрили залізничне училище. І невідомий фотограф зафіксував на фронтоні напис: «Училище. 1901».Наступні десятиліття неабияк змінили політичну карту світу. У вирі Першої світової війни зникли як Російська імперія, так і Австро-Угорська з Німецькою імперії, війська яких топтали ковельську землю. Згодом, по наслідках радянсько-польської війни наше місто на два десятиліття опинилося під владою Другої Речі Посполитої…Підійшовши до історичної пам'ятки з намаганням віднайти кращий ракурс для зйомки, зненацька почув: «Фотографуєте?» До мене підійшов чоловік, котрий розчищав сніг перед входом і зі словами «Краще зніміть ось це!» провів до стіни будинку. «З іншого боку теж таке є…» - додав на прощання.Придивився - на жовтуватій цеглі стіни ганку проступили численні написи-автографи! “Slominski.III/IV 1931”, “W.Owczynnikow”, “Rychlinski, 22”, “Pikulski”, “Lassota”, “Wanda Wojcikowna. Rok 1933”…", - йдеться в дописі.

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