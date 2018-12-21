У волинській ОТГ відремонтували садочок та будинок культури

У селі Вишнів однойменної ОТГ відремонтували будинок культури.Про це повідомили у прес-службі Волинської ОДА у Facebook.На формування інфраструктури Вишнівської об’єднаної територіальної громади у 2018 році з державного бюджету спрямували більше 4,2 млн грн. Відтак, вдалося реалізувати чотири проекти, серед яких ремонт будинку культури та дитячого садочку. Саме в такий спосіб держава здійснює фінансову підтримку новостворених ОТГ.Нагадаємо, що Вишнівська об’єднана територіальна утворилася в квітні 2017 року шляхом об’єднання шести сільських рад Любомльщини. На її території проживає майже 9 тис. населення.Отож, за рахунок коштів інфраструктурної субвенції з державного бюджету капітально відремонтували сільський будинок культури в селі Вишнів. Зокрема, термомодернізували приміщення закладу, замінили старі дерев’яні вікна на сучасні енергозберігаючі, а також осучаснили залу для глядачів. Загальна вартість робіт становить більше 1,1 млн грн.Натомість в селі Штунь здійснили капітальний ремонт дороги по вулиці Миру. На це спрямували більше 1,2 млн грн.Найдорожчим проектом, який реалізували у Вишнівській ОТГ за рахунок інфраструктурних коштів, став капітальний ремонт дошкільного навчального закладу в селі Олеськ. Його вартість становить 1,43 млн грн. Так, перекрили дах садочка, встановили пластикові вікна, оновили кімнати приміщення тощо. Відтак, місцеві дітлахи навчаються у комфортних умовах.Окрім того, провели реконструкцію електроустановок освітлення доріг на вулицях Незалежності, Садовій, Шевченка, Лесі Українки та Дружби в с. Радехів.До слова, у 2018 році 40 об’єднаних територіальних громад Волинської області отримали більше 106 млн грн субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури ОТГ. Станом на 1 січня 2019 року касові видатки становили 105 мільйонів 450,252 тисяч грн. Відсоток освоєння отриманих коштів – 99,1 %.