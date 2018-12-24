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Волинь виробляє найбільше вівса в Україні

Волинь виробляє найбільше вівса в Україні
За виробництвом вівса Волинь займає 1 місце в Україні, 4 — у виробництві жита, 5 — у виробництві ярої пшениці.

За словами Юрія Горобенка, директора Департаменту АПР Волинської ОДА, минулий рік для сільгоспвиробників області видався успішним, - пише superagronom.com.

«За результатами 2018 року індекс виробництва сільськогосподарської продукції становив 103,1%, в агропідприємствах — 110,8%. Виробництво валової продукції сільського господарства становить 7,1 млрд грн, що майже на 2 млрд грн більше до 2010 року», — наголосив посадовець.

Так, за результатами 2018 року аграрії області зібрали 1,2 млн тонн зерна, середній показник врожайності культур становив 4,19 т/га.

«За виробництвом сільськогосподарських культур, Волинь займає 1 місце у виробництві вівса, 4 — у виробництві жита, 5 — у виробництві ярої пшениці, 8 — картоплі та ріпаку та 9 — у виробництві цукрових буряків», — повідомили в Департаменті АПР області.

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Теги: агропромисловість, зерно, рейтинг, Волинь
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