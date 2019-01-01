Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 2 і 3 лютого





У суботу в Луцьку, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Світязі можливий невеликий сніг. У Володимирі-Волинському - без опадів.



У неділю в регіоні опадів не передбачається. Температура повітря вночі від 0 до +3 градусів, удень до +3…+8.



Вітер південний, південно-східний і східний, 1-6 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями - дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.У суботу в Луцьку, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Світязі можливий невеликий сніг. У Володимирі-Волинському - без опадів.У неділю в регіоні опадів не передбачається. Температура повітря вночі від 0 до +3 градусів, удень до +3…+8.Вітер південний, південно-східний і східний, 1-6 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями - дощ.

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