Дипломи, грамоти та подяки: науковці волинського вишу отримали відзнаки Міносвіти. ФОТО

Ігор Коцан розпочав із привітань науковцям і вручення їм відзнак, перелік яких досить різноманітний.



Про це повідомили у



Грамоту Міністерства освіти і науки України отримала завідувач кафедри органічної хімії та фармації Наталія Сливка, Подяк Міністерства освіти і науки України удостоєні професор кафедри політології та державного управління Валентин Малиновський, вчений секретар університету, доцент кафедри української літератури Лариса Семенюк, професор кафедри української мови Наталія Костусяк і доцент кафедри української літератури Олена Маланій.



Крім того, диплом доктора економічних наук отримав доцент кафедри аналітичної економіки та природокористування Костянтин Павлов, атестат професора – доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії Людмила Стрільчук. Костянтину Павлову та професору, завідувачу кафедри аналітичної економіки та природокористування Олені Павловій ректор вручив Почесні грамоти Національної служби посередництва та примирення.



З нагоди особистих ювілеїв Золотими нагрудними знаками СНУ імені Лесі Українки Ігор Ярославович нагородив доктора архітектури, професора, завідувача кафедри образотворчого мистецтва Володимира Лесика та народного художника України, професора кафедри образотворчого мистецтва Тетяну Галькун.



Продовжилося засідання публічною лекцією завідувача кафедри аналітичної економіки та природокористування Олени Павлової «Здобутки викладача (завідувача кафедри) як складник рейтингу університету: обмін досвідом». Тематика доповіді була обрана з огляду на те, що лекторка посіла І місце в рейтингу серед професорсько-викладацького складу та перемогла у рейтингу завідувачів кафедр за підсумками роботи у 2017/2018 н. р. Олена Миколаївна поділилася не лише здобутками, але й тими викликами та труднощами, з якими доводиться зіштовхуватися керівнику кафедри.



Однак, на думку професора, основний акцент повинен бути зосереджений на роботі зі студентами, адже це і профорієнтація серед працедавців, і рівень фахової підготовки викладачів, і престижність спеціальності. На другому місці – злагоджена робота команди; на третьому – міжнародне співробітництво.



У другій частині вченої ради розглянуто справи щодо підготовки наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації (стажування) та рекомендовано кандидатури народного артиста України, доцента кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства Василя Чепелюка до нагородження орденом «За заслуги ІІ ступеня» з нагоди 65-річчя від дня народження та проректора з навчально-наукової роботи і навчальної роботи та рекрутації, професора Світлани Гаврилюк – державною відзнакою «Заслужений працівник освіти України».



Останнім питанням порядку денного стало затвердження Правил прийому до СНУ імені Лесі Українки та Коледжу технологій, бізнесу та права в 2019 році, які 5 лютого з’являться на сайті приймальної комісії та університету.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кінець 2018-го у викладачів університету ознаменувався чималими особистими здобутками. Тому перше у новому році засідання вченої ради ректоррозпочав із привітань науковцям і вручення їм відзнак, перелік яких досить різноманітний.Про це повідомили у виші Грамоту Міністерства освіти і науки України отримала завідувач кафедри органічної хімії та фармації, Подяк Міністерства освіти і науки України удостоєні професор кафедри політології та державного управління, вчений секретар університету, доцент кафедри української літератури, професор кафедри української мовиі доцент кафедри української літературиКрім того, диплом доктора економічних наук отримав доцент кафедри аналітичної економіки та природокористування, атестат професора – доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії. Костянтину Павлову та професору, завідувачу кафедри аналітичної економіки та природокористуванняректор вручив Почесні грамоти Національної служби посередництва та примирення.З нагоди особистих ювілеїв Золотими нагрудними знаками СНУ імені Лесі Українки Ігор Ярославович нагородив доктора архітектури, професора, завідувача кафедри образотворчого мистецтвата народного художника України, професора кафедри образотворчого мистецтваПродовжилося засідання публічною лекцією завідувача кафедри аналітичної економіки та природокористування«Здобутки викладача (завідувача кафедри) як складник рейтингу університету: обмін досвідом». Тематика доповіді була обрана з огляду на те, що лекторка посіла І місце в рейтингу серед професорсько-викладацького складу та перемогла у рейтингу завідувачів кафедр за підсумками роботи у 2017/2018 н. р. Олена Миколаївна поділилася не лише здобутками, але й тими викликами та труднощами, з якими доводиться зіштовхуватися керівнику кафедри.Однак, на думку професора, основний акцент повинен бути зосереджений на роботі зі студентами, адже це і профорієнтація серед працедавців, і рівень фахової підготовки викладачів, і престижність спеціальності. На другому місці – злагоджена робота команди; на третьому – міжнародне співробітництво.У другій частині вченої ради розглянуто справи щодо підготовки наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації (стажування) та рекомендовано кандидатури народного артиста України, доцента кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства Василя Чепелюка до нагородження орденом «За заслуги ІІ ступеня» з нагоди 65-річчя від дня народження та проректора з навчально-наукової роботи і навчальної роботи та рекрутації, професора– державною відзнакою «Заслужений працівник освіти України».Останнім питанням порядку денного стало затвердження Правил прийому до СНУ імені Лесі Українки та Коледжу технологій, бізнесу та права в 2019 році, які 5 лютого з’являться на сайті приймальної комісії та університету.

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