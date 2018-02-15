День бабака-2019: історія та прикмети свята





День бабака щороку відзначається у світі 2 лютого. Вважається, що в цей день потрібно спостерігати за бабаком, що вилазить зі своєї нори. Повідомляє



Слідкуючи за його поведінкою, можна спрогнозувати прихід весни.



День бабака - традиційне свято в США і Канаді, але з недавніх пір воно стає все більш популярним і в Україні.



Згідно з повір'ям, якщо день похмурий, бабак не бачить своєї тіні і спокійно залишає нору — значить, зима скоро закінчиться, і весна буде ранньою.



Якщо ж день сонячний, бабак бачить свою тінь і, лякаючись її, ховається назад у нору — буде ще шість тижнів зими.



День бабака – історія свята



Вперше відсвяткували День бабака в 1886 році в американському містечку Панксатоні. Рано вранці 2 лютого з нори витягли бабака на ім'я Філ, після чого жителі містечка щорічно пробуджували бабака в цей день для передбачення погоди.



Примітно, що дата Дня бабака співпадає з християнським святом Стрітення Господнього (за Григоріанським календарем). Свято символізує зустріч зими з весною. Вважається, що якщо в цей день світить сонце, що зима буде холодною і довгою.



Після виходу на широкі екрани однойменного художнього фільму "День бабака" популярність свята помітно зросла, а сам День бабака розширив свою географію, діставшись до України.



Найвідоміші бабаки-провісники



Найвідомішим бабаком є Панксатонський Філ, якого місцеві називають «наймудрішим з мудрих». Однак, за неофіційними даними, його передбачення» збуваються лише в 40% випадків.



Іншим відомим бабаком є Чак, який проживає на острові Статен-Айленд у Нью-Йорку. Працівники зоопарку стверджують, що він правильно вгадує майбутню весну майже завжди.



У місті Лільбурн живе бабак генерал Борегард, має ступінь доктора метеорології місцевого університету.



В Україні також є свої провісники погоди - харківський Тимко і львівська Маруся.



Як відзначається День бабака в Україні



Українці стежать за поведінкою тварин у період настання весни ще з давніх часів. За народними спостереженнями, бабак прокидався від зимової сплячки на день Явдохи, 14 березня.



Вийшовши з нори і тричі просвистівши, він знову перевертався на другий бік і спав до Благовіщення.



У День бабака допитливі українці не обмежуються прогнозом погоди і задають інші важливі питання. Так, тварину в різні часи українці запитували щодо безвізу, коливань курсу долара, будівництва підприємств та інші актуальні теми.



Багато людей чекають і сподіваються на швидке потепління, хоча прихід аномально ранньої весни згодом часто супроводжується квітневим похолоданням і снігом.



Факти і прикмети на День бабака



- якщо день похмурий, бабак не бачить тіні і не вертається до нори, то весна буде ранньою,



- якщо бабак бачить свою тінь і лізе спати в нору, то буде ще кілька морозних тижнів,



- бабак виходить з нори, тричі свистить, а потім знову лягає на другий бік і так спить аж до Благовіщення,



- люди виходили в поле, особливо в степовій Україні, щоб почути свист бабака.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Якщо День бабака видається похмурим, бабак не бачить своєї тіні та спокійно залишає нору — значить, весна буде ранньою.День бабака щороку відзначається у світі 2 лютого. Вважається, що в цей день потрібно спостерігати за бабаком, що вилазить зі своєї нори. Повідомляє УНІАН Слідкуючи за його поведінкою, можна спрогнозувати прихід весни.День бабака - традиційне свято в США і Канаді, але з недавніх пір воно стає все більш популярним і в Україні.Згідно з повір'ям, якщо день похмурий, бабак не бачить своєї тіні і спокійно залишає нору — значить, зима скоро закінчиться, і весна буде ранньою.Якщо ж день сонячний, бабак бачить свою тінь і, лякаючись її, ховається назад у нору — буде ще шість тижнів зими.Вперше відсвяткували День бабака в 1886 році в американському містечку Панксатоні. Рано вранці 2 лютого з нори витягли бабака на ім'я Філ, після чого жителі містечка щорічно пробуджували бабака в цей день для передбачення погоди.Примітно, що дата Дня бабака співпадає з християнським святом Стрітення Господнього (за Григоріанським календарем). Свято символізує зустріч зими з весною. Вважається, що якщо в цей день світить сонце, що зима буде холодною і довгою.Після виходу на широкі екрани однойменного художнього фільму "День бабака" популярність свята помітно зросла, а сам День бабака розширив свою географію, діставшись до України.Найвідомішим бабаком є Панксатонський Філ, якого місцеві називають «наймудрішим з мудрих». Однак, за неофіційними даними, його передбачення» збуваються лише в 40% випадків.Іншим відомим бабаком є Чак, який проживає на острові Статен-Айленд у Нью-Йорку. Працівники зоопарку стверджують, що він правильно вгадує майбутню весну майже завжди.У місті Лільбурн живе бабак генерал Борегард, має ступінь доктора метеорології місцевого університету.В Україні також є свої провісники погоди - харківський Тимко і львівська Маруся.Українці стежать за поведінкою тварин у період настання весни ще з давніх часів. За народними спостереженнями, бабак прокидався від зимової сплячки на день Явдохи, 14 березня.Вийшовши з нори і тричі просвистівши, він знову перевертався на другий бік і спав до Благовіщення.У День бабака допитливі українці не обмежуються прогнозом погоди і задають інші важливі питання. Так, тварину в різні часи українці запитували щодо безвізу, коливань курсу долара, будівництва підприємств та інші актуальні теми.Багато людей чекають і сподіваються на швидке потепління, хоча прихід аномально ранньої весни згодом часто супроводжується квітневим похолоданням і снігом.- якщо день похмурий, бабак не бачить тіні і не вертається до нори, то весна буде ранньою,- якщо бабак бачить свою тінь і лізе спати в нору, то буде ще кілька морозних тижнів,- бабак виходить з нори, тричі свистить, а потім знову лягає на другий бік і так спить аж до Благовіщення,- люди виходили в поле, особливо в степовій Україні, щоб почути свист бабака.

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