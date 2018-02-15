День бабака-2019: історія та прикмети свята
Сьогодні, 12:01
Якщо День бабака видається похмурим, бабак не бачить своєї тіні та спокійно залишає нору — значить, весна буде ранньою.
День бабака щороку відзначається у світі 2 лютого. Вважається, що в цей день потрібно спостерігати за бабаком, що вилазить зі своєї нори. Повідомляє УНІАН.
Слідкуючи за його поведінкою, можна спрогнозувати прихід весни.
День бабака - традиційне свято в США і Канаді, але з недавніх пір воно стає все більш популярним і в Україні.
Згідно з повір'ям, якщо день похмурий, бабак не бачить своєї тіні і спокійно залишає нору — значить, зима скоро закінчиться, і весна буде ранньою.
Якщо ж день сонячний, бабак бачить свою тінь і, лякаючись її, ховається назад у нору — буде ще шість тижнів зими.
День бабака – історія свята
Вперше відсвяткували День бабака в 1886 році в американському містечку Панксатоні. Рано вранці 2 лютого з нори витягли бабака на ім'я Філ, після чого жителі містечка щорічно пробуджували бабака в цей день для передбачення погоди.
Примітно, що дата Дня бабака співпадає з християнським святом Стрітення Господнього (за Григоріанським календарем). Свято символізує зустріч зими з весною. Вважається, що якщо в цей день світить сонце, що зима буде холодною і довгою.
Після виходу на широкі екрани однойменного художнього фільму "День бабака" популярність свята помітно зросла, а сам День бабака розширив свою географію, діставшись до України.
Найвідоміші бабаки-провісники
Найвідомішим бабаком є Панксатонський Філ, якого місцеві називають «наймудрішим з мудрих». Однак, за неофіційними даними, його передбачення» збуваються лише в 40% випадків.
Іншим відомим бабаком є Чак, який проживає на острові Статен-Айленд у Нью-Йорку. Працівники зоопарку стверджують, що він правильно вгадує майбутню весну майже завжди.
У місті Лільбурн живе бабак генерал Борегард, має ступінь доктора метеорології місцевого університету.
В Україні також є свої провісники погоди - харківський Тимко і львівська Маруся.
Як відзначається День бабака в Україні
Українці стежать за поведінкою тварин у період настання весни ще з давніх часів. За народними спостереженнями, бабак прокидався від зимової сплячки на день Явдохи, 14 березня.
Вийшовши з нори і тричі просвистівши, він знову перевертався на другий бік і спав до Благовіщення.
У День бабака допитливі українці не обмежуються прогнозом погоди і задають інші важливі питання. Так, тварину в різні часи українці запитували щодо безвізу, коливань курсу долара, будівництва підприємств та інші актуальні теми.
Багато людей чекають і сподіваються на швидке потепління, хоча прихід аномально ранньої весни згодом часто супроводжується квітневим похолоданням і снігом.
Факти і прикмети на День бабака
- якщо день похмурий, бабак не бачить тіні і не вертається до нори, то весна буде ранньою,
- якщо бабак бачить свою тінь і лізе спати в нору, то буде ще кілька морозних тижнів,
- бабак виходить з нори, тричі свистить, а потім знову лягає на другий бік і так спить аж до Благовіщення,
- люди виходили в поле, особливо в степовій Україні, щоб почути свист бабака.
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День бабака щороку відзначається у світі 2 лютого. Вважається, що в цей день потрібно спостерігати за бабаком, що вилазить зі своєї нори. Повідомляє УНІАН.
Слідкуючи за його поведінкою, можна спрогнозувати прихід весни.
День бабака - традиційне свято в США і Канаді, але з недавніх пір воно стає все більш популярним і в Україні.
Згідно з повір'ям, якщо день похмурий, бабак не бачить своєї тіні і спокійно залишає нору — значить, зима скоро закінчиться, і весна буде ранньою.
Якщо ж день сонячний, бабак бачить свою тінь і, лякаючись її, ховається назад у нору — буде ще шість тижнів зими.
День бабака – історія свята
Вперше відсвяткували День бабака в 1886 році в американському містечку Панксатоні. Рано вранці 2 лютого з нори витягли бабака на ім'я Філ, після чого жителі містечка щорічно пробуджували бабака в цей день для передбачення погоди.
Примітно, що дата Дня бабака співпадає з християнським святом Стрітення Господнього (за Григоріанським календарем). Свято символізує зустріч зими з весною. Вважається, що якщо в цей день світить сонце, що зима буде холодною і довгою.
Після виходу на широкі екрани однойменного художнього фільму "День бабака" популярність свята помітно зросла, а сам День бабака розширив свою географію, діставшись до України.
Найвідоміші бабаки-провісники
Найвідомішим бабаком є Панксатонський Філ, якого місцеві називають «наймудрішим з мудрих». Однак, за неофіційними даними, його передбачення» збуваються лише в 40% випадків.
Іншим відомим бабаком є Чак, який проживає на острові Статен-Айленд у Нью-Йорку. Працівники зоопарку стверджують, що він правильно вгадує майбутню весну майже завжди.
У місті Лільбурн живе бабак генерал Борегард, має ступінь доктора метеорології місцевого університету.
В Україні також є свої провісники погоди - харківський Тимко і львівська Маруся.
Як відзначається День бабака в Україні
Українці стежать за поведінкою тварин у період настання весни ще з давніх часів. За народними спостереженнями, бабак прокидався від зимової сплячки на день Явдохи, 14 березня.
Вийшовши з нори і тричі просвистівши, він знову перевертався на другий бік і спав до Благовіщення.
У День бабака допитливі українці не обмежуються прогнозом погоди і задають інші важливі питання. Так, тварину в різні часи українці запитували щодо безвізу, коливань курсу долара, будівництва підприємств та інші актуальні теми.
Багато людей чекають і сподіваються на швидке потепління, хоча прихід аномально ранньої весни згодом часто супроводжується квітневим похолоданням і снігом.
Факти і прикмети на День бабака
- якщо день похмурий, бабак не бачить тіні і не вертається до нори, то весна буде ранньою,
- якщо бабак бачить свою тінь і лізе спати в нору, то буде ще кілька морозних тижнів,
- бабак виходить з нори, тричі свистить, а потім знову лягає на другий бік і так спить аж до Благовіщення,
- люди виходили в поле, особливо в степовій Україні, щоб почути свист бабака.
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