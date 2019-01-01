Заснув у машині: у Луцьку таксист обікрав пасажира





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 28 січня, - пишуть



Під час судового засідання вдалося встановити, що 16 грудня 2017 року обвинувачений, який є таксистом служби таксі «Козачок», під час руху від кафе «Шоу Базилік» на автомобілі «Део Ланос» скористався неуважністю клієнта, який сидів на задньому сидінні, та викрав з внутрішньої кишені його куртки «Xаiomi Redmi 4X», вартістю майже 4 тисячі 800 гривень.



Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні крадіжки чужого майна визнав частково. Він дав показання, що працював своїм автомобілем-таксі, тож до нього сів пасажир та попросив підвезти додому. Дорогою клієнт задрімав, тож прибувши на місце, він розбудив чоловіка і той, розрахувавшись, пішов додому. Зі слів таксиста, пізніше він знайшов в автомобілі мобільний телефон, який в подальшому здав в ломбард «Скарбниця». Чоловік усвідомлював те, що вчиняє злочин, здаючи телефон в ломбард, оскільки це була не його річ. У вчиненому розкаявся, просив суворо не карати.



Своєю чергою, потерпілий розповів, що дорогою додому з корпоративу він заснув у таксі, прибувши на місце, водій його розбудив, він розрахувався з ним і пішов додому, де вже виявив відсутність мобільного телефону та золотого ланцюжка із хрестиком. Після цього його дружина телефонувала на довідкову службу «Козачок» щодо втрати телефону і золотих виробів, однак там дали відповідь, що про згубу ніхто із водіїв не повідомляв.



Тож він звернувся із заявою щодо викрадення його речей до поліції. Пізніше він дізнався, що обвинувачений в той день здавав золоті вироби в ломбард, мобільний телефон здав пізніше. Перед посадкою в автомобіль-таксі мобільний телефон в нього був в кишені куртки і не міг сам вилетіти, оскільки кишеня була глибока. Наразі завдані збитки відшкодовані частково, а саме за мобільний телефон. При призначенні покарання потерпілий поклався на розсуд суду.



Отож, суд визнав таксиста винним та призначив покарання у виді 1 року 6 місяців позбавлення волі, проте на підставі ст.75, 76 КК України звільнив його від призначеного покарання, якщо він протягом 1 року не вчинить нового злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині таксисту служби «Козачок» витягнув з кишені клієнта, який заснув на задньому сидінні його автомобіля, мобільний телефон та зняв золоті прикраси.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 28 січня, - пишуть Волинські новини Під час судового засідання вдалося встановити, що 16 грудня 2017 року обвинувачений, який є таксистом служби таксі «Козачок», під час руху від кафе «Шоу Базилік» на автомобілі «Део Ланос» скористався неуважністю клієнта, який сидів на задньому сидінні, та викрав з внутрішньої кишені його куртки «Xаiomi Redmi 4X», вартістю майже 4 тисячі 800 гривень.Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні крадіжки чужого майна визнав частково. Він дав показання, що працював своїм автомобілем-таксі, тож до нього сів пасажир та попросив підвезти додому. Дорогою клієнт задрімав, тож прибувши на місце, він розбудив чоловіка і той, розрахувавшись, пішов додому. Зі слів таксиста, пізніше він знайшов в автомобілі мобільний телефон, який в подальшому здав в ломбард «Скарбниця». Чоловік усвідомлював те, що вчиняє злочин, здаючи телефон в ломбард, оскільки це була не його річ. У вчиненому розкаявся, просив суворо не карати.Своєю чергою, потерпілий розповів, що дорогою додому з корпоративу він заснув у таксі, прибувши на місце, водій його розбудив, він розрахувався з ним і пішов додому, де вже виявив відсутність мобільного телефону та золотого ланцюжка із хрестиком. Після цього його дружина телефонувала на довідкову службу «Козачок» щодо втрати телефону і золотих виробів, однак там дали відповідь, що про згубу ніхто із водіїв не повідомляв.Тож він звернувся із заявою щодо викрадення його речей до поліції. Пізніше він дізнався, що обвинувачений в той день здавав золоті вироби в ломбард, мобільний телефон здав пізніше. Перед посадкою в автомобіль-таксі мобільний телефон в нього був в кишені куртки і не міг сам вилетіти, оскільки кишеня була глибока. Наразі завдані збитки відшкодовані частково, а саме за мобільний телефон. При призначенні покарання потерпілий поклався на розсуд суду.Отож, суд визнав таксиста винним та призначив покарання у виді 1 року 6 місяців позбавлення волі, проте на підставі ст.75, 76 КК України звільнив його від призначеного покарання, якщо він протягом 1 року не вчинить нового злочину.

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