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Курс валют у Луцьку на 3 лютого

Курс валют у Луцьку на 3 лютого
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.375, а продаж - 27.723.

Євро при купівлі становить - 31.230, при продажу - 31.848.

Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.430.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.018, продаж - 7.490.

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Теги: курс валют, Луцьк
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