Вісім побитих, троє п'яних і семеро новонароджених: «гарячий» тиждень в лікарні на Волині

У приймальне відділення Нововолинської центральної міської лікарні за період з 28 січня по 3 лютого звернулося 338 осіб (в тому числі 87 дітей).За інформацією медиків, госпіталізували всього 200 людей. Серед них шестеро - з гострим порушенням мозкового кровообігу, троє - з алкогольною інтоксикацією, а 18 госпіталізували з травмами різного характеру.У приймальному відділенні надали медичну допомога 152 хворим, в тому числі 48 дітям."Доставили потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві 1. Доставлено хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру 8. Проведено освідчень на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння всього 6", - йдеться у повідомленні.В акушерсько-гінекологічному відділенні відбулося 7 пологів, народилося 7 дітей. З них - 4 хлопчики та 3 дівчинки.У медзакладі за цей час провели 27 операцій, з них 5 - екстрених, також в лікарні провели 6 малоінвазивних операцій.В поліклініці провели 21 операцію, надали медичну допомогу 20 особам з невиробничими та побутовими травмами.