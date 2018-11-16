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Вісім побитих, троє п'яних і семеро новонароджених: «гарячий» тиждень в лікарні на Волині

Вісім побитих, троє п'яних і семеро новонароджених: «гарячий» тиждень в лікарні на Волині
У приймальне відділення Нововолинської центральної міської лікарні за період з 28 січня по 3 лютого звернулося 338 осіб (в тому числі 87 дітей).

За інформацією медиків, госпіталізували всього 200 людей. Серед них шестеро - з гострим порушенням мозкового кровообігу, троє - з алкогольною інтоксикацією, а 18 госпіталізували з травмами різного характеру.

У приймальному відділенні надали медичну допомога 152 хворим, в тому числі 48 дітям.

"Доставили потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві 1. Доставлено хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру 8. Проведено освідчень на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння всього 6", - йдеться у повідомленні.

В акушерсько-гінекологічному відділенні відбулося 7 пологів, народилося 7 дітей. З них - 4 хлопчики та 3 дівчинки.

У медзакладі за цей час провели 27 операцій, з них 5 - екстрених, також в лікарні провели 6 малоінвазивних операцій.

В поліклініці провели 21 операцію, надали медичну допомогу 20 особам з невиробничими та побутовими травмами.

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Теги: Нововолинськ, медицина
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