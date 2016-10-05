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У Луцьку попрощались із бійцем 51-ої бригади. ВІДЕО

У Луцьку попрощались із бійцем 51-ої бригади. ВІДЕО
У Луцьку сьогодні, 4 лютого, прощалися із учасником АТО, бійцем колишньої 51-ої окремої механізованої бригади 40-річним Назаром Бондаруком.

Нагадаємо, що 2 лютого, стало відомо, що атовець помер у лікарні.

Чоловік потрапив на Схід під час першої хвилі мобілізації, брав участь в боях під Волновахою, був поранений, був інвалідом війни 1-ої групи.

Останнім часом Назар Бондарук хворів, його серце перестало битися 2-го лютого, розповів його побратим Олег Кобилинський. Прощалися з чоловіком у Будинку панахиди. Поховали військового колишньої 51-ї бригади на кладовищі у селі Гаразджа.


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Теги: прощання, боєць
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