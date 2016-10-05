У Луцьку попрощались із бійцем 51-ої бригади. ВІДЕО

Назаром Бондаруком.



Нагадаємо, що 2 лютого, стало відомо, що



Чоловік потрапив на Схід під час першої хвилі мобілізації, брав участь в боях під Волновахою, був поранений, був інвалідом війни 1-ої групи.



Останнім часом Назар Бондарук хворів, його серце перестало битися 2-го лютого, розповів його побратим Олег Кобилинський. Прощалися з чоловіком у Будинку панахиди. Поховали військового колишньої 51-ї бригади на кладовищі у селі Гаразджа.





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