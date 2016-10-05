У Луцьку попрощались із бійцем 51-ої бригади. ВІДЕО
Сьогодні, 16:25
У Луцьку сьогодні, 4 лютого, прощалися із учасником АТО, бійцем колишньої 51-ої окремої механізованої бригади 40-річним Назаром Бондаруком.
Нагадаємо, що 2 лютого, стало відомо, що атовець помер у лікарні.
Чоловік потрапив на Схід під час першої хвилі мобілізації, брав участь в боях під Волновахою, був поранений, був інвалідом війни 1-ої групи.
Останнім часом Назар Бондарук хворів, його серце перестало битися 2-го лютого, розповів його побратим Олег Кобилинський. Прощалися з чоловіком у Будинку панахиди. Поховали військового колишньої 51-ї бригади на кладовищі у селі Гаразджа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагадаємо, що 2 лютого, стало відомо, що атовець помер у лікарні.
Чоловік потрапив на Схід під час першої хвилі мобілізації, брав участь в боях під Волновахою, був поранений, був інвалідом війни 1-ої групи.
Останнім часом Назар Бондарук хворів, його серце перестало битися 2-го лютого, розповів його побратим Олег Кобилинський. Прощалися з чоловіком у Будинку панахиди. Поховали військового колишньої 51-ї бригади на кладовищі у селі Гаразджа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Дніпрі жінка народила 14-ту дитину
Сьогодні, 16:59
На Волині ще у двох школах оголосили карантин
Сьогодні, 16:45
У Луцьку попрощались із бійцем 51-ої бригади. ВІДЕО
Сьогодні, 16:25
Затримали злодія, який у Луцьку грабував квартири. ФОТО
Сьогодні, 15:59