В Україні запрацював реєстр корупціонерів





Про це в середу, 6 лютого, повідомляє прес-служба НАЗК, - пише



"Почав роботу Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що реєстр містить інформацію про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовані заходи кримінально-правового характеру у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення.



Тепер зареєстрований користувач може отримати довідку про себе на основі персональних даних, зазначених у його кваліфікованому електронному підписі.



Зазначається, що реєстр безкоштовний і доступний цілодобово через офіційний сайт Нацагентства.



До того ж у реєстрі передбачена функція самостійного безкоштовного отримання довідки юридичними особами - учасниками публічних закупівель.



Як пояснили у відомстві, довідка щодо юридичних осіб формується на основі даних, зазначених в електронному цифровому підписі юридичної особи шляхом пошуку в реєстрі за назвою юридичної особи, кодом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ідентифікаційним кодом юридичної особи іншої країни (для нерезидентів).



Раніше в Генпрокуратурі повідомили, що за минулий рік в Україні зафіксовано хабарів на 207 мільйонів гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національне агентство з попередження корупції створило і відкрило реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.Про це в середу, 6 лютого, повідомляє прес-служба НАЗК, - пише Корреспондент "Почав роботу Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що реєстр містить інформацію про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовані заходи кримінально-правового характеру у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення.Тепер зареєстрований користувач може отримати довідку про себе на основі персональних даних, зазначених у його кваліфікованому електронному підписі.Зазначається, що реєстр безкоштовний і доступний цілодобово через офіційний сайт Нацагентства.До того ж у реєстрі передбачена функція самостійного безкоштовного отримання довідки юридичними особами - учасниками публічних закупівель.Як пояснили у відомстві, довідка щодо юридичних осіб формується на основі даних, зазначених в електронному цифровому підписі юридичної особи шляхом пошуку в реєстрі за назвою юридичної особи, кодом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ідентифікаційним кодом юридичної особи іншої країни (для нерезидентів).Раніше в Генпрокуратурі повідомили, що за минулий рік в Україні зафіксовано хабарів на 207 мільйонів гривень.

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