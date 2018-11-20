В Україні запрацював реєстр корупціонерів
Сьогодні, 14:23
Національне агентство з попередження корупції створило і відкрило реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
Про це в середу, 6 лютого, повідомляє прес-служба НАЗК, - пише Корреспондент.
"Почав роботу Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що реєстр містить інформацію про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовані заходи кримінально-правового характеру у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення.
Тепер зареєстрований користувач може отримати довідку про себе на основі персональних даних, зазначених у його кваліфікованому електронному підписі.
Зазначається, що реєстр безкоштовний і доступний цілодобово через офіційний сайт Нацагентства.
До того ж у реєстрі передбачена функція самостійного безкоштовного отримання довідки юридичними особами - учасниками публічних закупівель.
Як пояснили у відомстві, довідка щодо юридичних осіб формується на основі даних, зазначених в електронному цифровому підписі юридичної особи шляхом пошуку в реєстрі за назвою юридичної особи, кодом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ідентифікаційним кодом юридичної особи іншої країни (для нерезидентів).
Раніше в Генпрокуратурі повідомили, що за минулий рік в Україні зафіксовано хабарів на 207 мільйонів гривень.
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Про це в середу, 6 лютого, повідомляє прес-служба НАЗК, - пише Корреспондент.
"Почав роботу Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що реєстр містить інформацію про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовані заходи кримінально-правового характеру у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення.
Тепер зареєстрований користувач може отримати довідку про себе на основі персональних даних, зазначених у його кваліфікованому електронному підписі.
Зазначається, що реєстр безкоштовний і доступний цілодобово через офіційний сайт Нацагентства.
До того ж у реєстрі передбачена функція самостійного безкоштовного отримання довідки юридичними особами - учасниками публічних закупівель.
Як пояснили у відомстві, довідка щодо юридичних осіб формується на основі даних, зазначених в електронному цифровому підписі юридичної особи шляхом пошуку в реєстрі за назвою юридичної особи, кодом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ідентифікаційним кодом юридичної особи іншої країни (для нерезидентів).
Раніше в Генпрокуратурі повідомили, що за минулий рік в Україні зафіксовано хабарів на 207 мільйонів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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