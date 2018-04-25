У Луцьку вперше за 80 років капітально відремонтували Будинок вчителя. ФОТО

У Луцьку капітально відремонтували Будинок вчителя.Оглянути результат робіт завітали представники міської влади начальник управління освіти Зіновія Лещенко, - йдеться на сайті Луцької міської ради.Директор закладурозповів, що цей капітальний ремонт став першим за усі 80 років, що існує будівля.Протягом останніх трьох років тут відремонтували прибудинкову територію, виконали підсилення приміщення, замінили дах на металочерепицю, утеплили та обробили фасад із збереженням автентичної ліпнини, замінили вікна на енергозберігаючі, сантехніку, провели внутрішні оздоблювальні роботи та закупили нові меблі. На це з бюджету розвитку міста Луцька було виділено близько трьох мільйонів гривень.