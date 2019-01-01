Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 лютого





Володимир-Волинський район



1. 09:00-17:00

м. Вол.-Вол., вул.: 20-го липня 58, Алябушева, Янівського, Вуглерозвідників, Привокзальна 7-21, 36-64

2.09:00-17:00

с. Зимно, вул.: Тиха 27-35, Миру 35-55, 36-64, Петрова



Горохівський район



1. 09:00-17:00

Журавниківська сільська рада Башня

ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ с. Журавники:

вул. Львівська,

вул. Південна

2. 09:00-17:00

ФГ "Віладіна" Пилорама

ФГ "Віладіна" Токарний цех

ФГ "Віладіна" водонапірна башня

Горохівське МСТ магазин №2

Горохівське МСТ магазин №1

Горохівське МСТ Кафе Берізка

Дім молитви

ФОП Панасюк Т.Я. санпропускник

ФГ "Віладіна" Тік

ПрАТ "МТС Україна" станція зв'язку с. Підбереззя:

вул. Лемешівська 1, 2, 3;

вул. Центральна

вул. Молодіжна

вул. Лісова,

3. 09:00-17:00

ПОСП І.Франка Бригада

с. Губин:

вул. Володимирівська



Іваничівський район



1. 10:00-17:00

с. Завидів по вул. Підгайна 230-262.



Камінь-Каширський район



1. 10:00 – 17:00

с.Видерта, вул.Молодіжна





Локачинський район



1. 9:00-17:00

с.Н.Цевеличі по вул.Локачинська.





Луцький район



1. 10:00 – 16:00

ФОП Азізбеков Хуршед Курбанович, СГПП "Рать",ВКП "Грань". с.Новий Оздів вул.Вишнева, Трудова, Степовас. Новий Оздів вул.Вишнева, Трудова, Степова



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00 – 17:00

Моб звязок "ЛАЙФ" "КИЇВ СТАР".

с.Вишнів МПП"ЯВІР", АЗС "Трансгазіндастри" "ОККО", Бар "Євро"

с.Машів . Кемпінг " МАШІВСЬКИЙ БІР" АЗС Формула М. Любомль вул.: Травня, Любомльська, Завальська, Суворова,

Промислова, Дружби, Кібенка, Мохнюка, Чапаєва, Ватутіна, Ярини Смоляр,

Островецька, Стуса, Лугова, Воїнів Інтернаціолістів, Володимерська, Вербна,

Молодіжна, Загородня, Княжна, Вишнівецька,;

С. Машів

2. 9:00 – 17:00

Побут С. Камянка





Маневицький район



1. 10:00-17:00

с. Комарово.



місто Нововолинськ



1. ТП-16 09:00-17:00

Автостоянка, шино монтаж, гаражі ВУКГ м.Нововолинськ

вул.Шкільна

вул.Сірка, 4-12

вул.Куліша, 5-14

вул.Сонячна, 7-13

вул.Хвильового, 9-48

вул.Дорошенка, 55-86

вул.Володимирська, 6-47

пров.Тупіковий

2. ПЛ-0,4кВ Л-1 ТП-26 09:00-17:00 Єврозуб, ресторан Шахтар, кафе Новік, магазин Феміда, центр зайнятості м.Нововолинськ

б-р Шевченка, 20-26

пров.Поштовий, 1

3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-54 09:00-17:00 смт.Благодатне

вул.Мічуріна

вул.Волинська



Ратнівський район



1. 10:00-16:00

с. Жиричі



Рожищенський район



1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-228 9:00-17:00 с.Михалін магазин с.Михалін вул.Дружби Народів

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка

3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 м.Рожище контора м.Рожище вул.Терешкової

4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-131 9:00-17:00 м.Рожище вул.Ломоносова

5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-19 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська бригада №3

6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка,125-161.



Старовижівський район



1. КТП-167 11:00-17:00 Церква (ПЦУ), Дитсадок, Ввіділення зв'язку. с.Мизово вул.Церковна, Т.Г .Шевченка, Б.Хмельницького(частково)

2. КТП-126 9:00-17:00 с.Яревище вул. Загребля, Церковна



Турійський район



1. ПЛ-0,4 кВ

КТП-200 Л-3 09:00-16:30 КНС-2 с.м.т.Турійськ вул.Злагоди

2. ПЛ-0,4 кВ

КТП-11 Л-1 09:00-16:30 ТзОВ «АПК Волинь» - бригада с.Растів



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 7 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-17:00м. Вол.-Вол., вул.: 20-го липня 58, Алябушева, Янівського, Вуглерозвідників, Привокзальна 7-21, 36-642.09:00-17:00с. Зимно, вул.: Тиха 27-35, Миру 35-55, 36-64, Петрова1. 09:00-17:00Журавниківська сільська рада БашняПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ с. Журавники:вул. Львівська,вул. Південна2. 09:00-17:00ФГ "Віладіна" ПилорамаФГ "Віладіна" Токарний цехФГ "Віладіна" водонапірна башняГорохівське МСТ магазин №2Горохівське МСТ магазин №1Горохівське МСТ Кафе БерізкаДім молитвиФОП Панасюк Т.Я. санпропускникФГ "Віладіна" ТікПрАТ "МТС Україна" станція зв'язку с. Підбереззя:вул. Лемешівська 1, 2, 3;вул. Центральнавул. Молодіжнавул. Лісова,3. 09:00-17:00ПОСП І.Франка Бригадас. Губин:вул. Володимирівська1. 10:00-17:00с. Завидів по вул. Підгайна 230-262.1. 10:00 – 17:00с.Видерта, вул.Молодіжна1. 9:00-17:00с.Н.Цевеличі по вул.Локачинська.1. 10:00 – 16:00ФОП Азізбеков Хуршед Курбанович, СГПП "Рать",ВКП "Грань". с.Новий Оздів вул.Вишнева, Трудова, Степовас. Новий Оздів вул.Вишнева, Трудова, Степова1. 9:00 – 17:00Моб звязок "ЛАЙФ" "КИЇВ СТАР".с.Вишнів МПП"ЯВІР", АЗС "Трансгазіндастри" "ОККО", Бар "Євро"с.Машів . Кемпінг " МАШІВСЬКИЙ БІР" АЗС Формула М. Любомль вул.: Травня, Любомльська, Завальська, Суворова,Промислова, Дружби, Кібенка, Мохнюка, Чапаєва, Ватутіна, Ярини Смоляр,Островецька, Стуса, Лугова, Воїнів Інтернаціолістів, Володимерська, Вербна,Молодіжна, Загородня, Княжна, Вишнівецька,;С. Машів2. 9:00 – 17:00Побут С. Камянка1. 10:00-17:00с. Комарово.1. ТП-16 09:00-17:00Автостоянка, шино монтаж, гаражі ВУКГ м.Нововолинськвул.Шкільнавул.Сірка, 4-12вул.Куліша, 5-14вул.Сонячна, 7-13вул.Хвильового, 9-48вул.Дорошенка, 55-86вул.Володимирська, 6-47пров.Тупіковий2. ПЛ-0,4кВ Л-1 ТП-26 09:00-17:00 Єврозуб, ресторан Шахтар, кафе Новік, магазин Феміда, центр зайнятості м.Нововолинськб-р Шевченка, 20-26пров.Поштовий, 13. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-54 09:00-17:00 смт.Благодатневул.Мічурінавул.Волинська1. 10:00-16:00с. Жиричі1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-228 9:00-17:00 с.Михалін магазин с.Михалін вул.Дружби Народів2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 м.Рожище контора м.Рожище вул.Терешкової4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-131 9:00-17:00 м.Рожище вул.Ломоносова5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-19 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська бригада №36. ПЛ-0,4 кВ від КТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка,125-161.1. КТП-167 11:00-17:00 Церква (ПЦУ), Дитсадок, Ввіділення зв'язку. с.Мизово вул.Церковна, Т.Г .Шевченка, Б.Хмельницького(частково)2. КТП-126 9:00-17:00 с.Яревище вул. Загребля, Церковна1. ПЛ-0,4 кВКТП-200 Л-3 09:00-16:30 КНС-2 с.м.т.Турійськ вул.Злагоди2. ПЛ-0,4 кВКТП-11 Л-1 09:00-16:30 ТзОВ «АПК Волинь» - бригада с.Растів

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