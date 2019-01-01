Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині 7 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м. Вол.-Вол., вул.: 20-го липня 58, Алябушева, Янівського, Вуглерозвідників, Привокзальна 7-21, 36-64
2.09:00-17:00
с. Зимно, вул.: Тиха 27-35, Миру 35-55, 36-64, Петрова
Горохівський район
1. 09:00-17:00
Журавниківська сільська рада Башня
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ с. Журавники:
вул. Львівська,
вул. Південна
2. 09:00-17:00
ФГ "Віладіна" Пилорама
ФГ "Віладіна" Токарний цех
ФГ "Віладіна" водонапірна башня
Горохівське МСТ магазин №2
Горохівське МСТ магазин №1
Горохівське МСТ Кафе Берізка
Дім молитви
ФОП Панасюк Т.Я. санпропускник
ФГ "Віладіна" Тік
ПрАТ "МТС Україна" станція зв'язку с. Підбереззя:
вул. Лемешівська 1, 2, 3;
вул. Центральна
вул. Молодіжна
вул. Лісова,
3. 09:00-17:00
ПОСП І.Франка Бригада
с. Губин:
вул. Володимирівська
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
с. Завидів по вул. Підгайна 230-262.
Камінь-Каширський район
1. 10:00 – 17:00
с.Видерта, вул.Молодіжна
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Н.Цевеличі по вул.Локачинська.
Луцький район
1. 10:00 – 16:00
ФОП Азізбеков Хуршед Курбанович, СГПП "Рать",ВКП "Грань". с.Новий Оздів вул.Вишнева, Трудова, Степовас. Новий Оздів вул.Вишнева, Трудова, Степова
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Моб звязок "ЛАЙФ" "КИЇВ СТАР".
с.Вишнів МПП"ЯВІР", АЗС "Трансгазіндастри" "ОККО", Бар "Євро"
с.Машів . Кемпінг " МАШІВСЬКИЙ БІР" АЗС Формула М. Любомль вул.: Травня, Любомльська, Завальська, Суворова,
Промислова, Дружби, Кібенка, Мохнюка, Чапаєва, Ватутіна, Ярини Смоляр,
Островецька, Стуса, Лугова, Воїнів Інтернаціолістів, Володимерська, Вербна,
Молодіжна, Загородня, Княжна, Вишнівецька,;
С. Машів
2. 9:00 – 17:00
Побут С. Камянка
Маневицький район
1. 10:00-17:00
с. Комарово.
місто Нововолинськ
1. ТП-16 09:00-17:00
Автостоянка, шино монтаж, гаражі ВУКГ м.Нововолинськ
вул.Шкільна
вул.Сірка, 4-12
вул.Куліша, 5-14
вул.Сонячна, 7-13
вул.Хвильового, 9-48
вул.Дорошенка, 55-86
вул.Володимирська, 6-47
пров.Тупіковий
2. ПЛ-0,4кВ Л-1 ТП-26 09:00-17:00 Єврозуб, ресторан Шахтар, кафе Новік, магазин Феміда, центр зайнятості м.Нововолинськ
б-р Шевченка, 20-26
пров.Поштовий, 1
3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-54 09:00-17:00 смт.Благодатне
вул.Мічуріна
вул.Волинська
Ратнівський район
1. 10:00-16:00
с. Жиричі
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-228 9:00-17:00 с.Михалін магазин с.Михалін вул.Дружби Народів
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 м.Рожище контора м.Рожище вул.Терешкової
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-131 9:00-17:00 м.Рожище вул.Ломоносова
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-19 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська бригада №3
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка,125-161.
Старовижівський район
1. КТП-167 11:00-17:00 Церква (ПЦУ), Дитсадок, Ввіділення зв'язку. с.Мизово вул.Церковна, Т.Г .Шевченка, Б.Хмельницького(частково)
2. КТП-126 9:00-17:00 с.Яревище вул. Загребля, Церковна
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-200 Л-3 09:00-16:30 КНС-2 с.м.т.Турійськ вул.Злагоди
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-11 Л-1 09:00-16:30 ТзОВ «АПК Волинь» - бригада с.Растів
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м. Вол.-Вол., вул.: 20-го липня 58, Алябушева, Янівського, Вуглерозвідників, Привокзальна 7-21, 36-64
2.09:00-17:00
с. Зимно, вул.: Тиха 27-35, Миру 35-55, 36-64, Петрова
Горохівський район
1. 09:00-17:00
Журавниківська сільська рада Башня
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ с. Журавники:
вул. Львівська,
вул. Південна
2. 09:00-17:00
ФГ "Віладіна" Пилорама
ФГ "Віладіна" Токарний цех
ФГ "Віладіна" водонапірна башня
Горохівське МСТ магазин №2
Горохівське МСТ магазин №1
Горохівське МСТ Кафе Берізка
Дім молитви
ФОП Панасюк Т.Я. санпропускник
ФГ "Віладіна" Тік
ПрАТ "МТС Україна" станція зв'язку с. Підбереззя:
вул. Лемешівська 1, 2, 3;
вул. Центральна
вул. Молодіжна
вул. Лісова,
3. 09:00-17:00
ПОСП І.Франка Бригада
с. Губин:
вул. Володимирівська
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
с. Завидів по вул. Підгайна 230-262.
Камінь-Каширський район
1. 10:00 – 17:00
с.Видерта, вул.Молодіжна
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Н.Цевеличі по вул.Локачинська.
Луцький район
1. 10:00 – 16:00
ФОП Азізбеков Хуршед Курбанович, СГПП "Рать",ВКП "Грань". с.Новий Оздів вул.Вишнева, Трудова, Степовас. Новий Оздів вул.Вишнева, Трудова, Степова
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Моб звязок "ЛАЙФ" "КИЇВ СТАР".
с.Вишнів МПП"ЯВІР", АЗС "Трансгазіндастри" "ОККО", Бар "Євро"
с.Машів . Кемпінг " МАШІВСЬКИЙ БІР" АЗС Формула М. Любомль вул.: Травня, Любомльська, Завальська, Суворова,
Промислова, Дружби, Кібенка, Мохнюка, Чапаєва, Ватутіна, Ярини Смоляр,
Островецька, Стуса, Лугова, Воїнів Інтернаціолістів, Володимерська, Вербна,
Молодіжна, Загородня, Княжна, Вишнівецька,;
С. Машів
2. 9:00 – 17:00
Побут С. Камянка
Маневицький район
1. 10:00-17:00
с. Комарово.
місто Нововолинськ
1. ТП-16 09:00-17:00
Автостоянка, шино монтаж, гаражі ВУКГ м.Нововолинськ
вул.Шкільна
вул.Сірка, 4-12
вул.Куліша, 5-14
вул.Сонячна, 7-13
вул.Хвильового, 9-48
вул.Дорошенка, 55-86
вул.Володимирська, 6-47
пров.Тупіковий
2. ПЛ-0,4кВ Л-1 ТП-26 09:00-17:00 Єврозуб, ресторан Шахтар, кафе Новік, магазин Феміда, центр зайнятості м.Нововолинськ
б-р Шевченка, 20-26
пров.Поштовий, 1
3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-54 09:00-17:00 смт.Благодатне
вул.Мічуріна
вул.Волинська
Ратнівський район
1. 10:00-16:00
с. Жиричі
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-228 9:00-17:00 с.Михалін магазин с.Михалін вул.Дружби Народів
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 м.Рожище контора м.Рожище вул.Терешкової
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-131 9:00-17:00 м.Рожище вул.Ломоносова
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-19 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська бригада №3
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка,125-161.
Старовижівський район
1. КТП-167 11:00-17:00 Церква (ПЦУ), Дитсадок, Ввіділення зв'язку. с.Мизово вул.Церковна, Т.Г .Шевченка, Б.Хмельницького(частково)
2. КТП-126 9:00-17:00 с.Яревище вул. Загребля, Церковна
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-200 Л-3 09:00-16:30 КНС-2 с.м.т.Турійськ вул.Злагоди
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-11 Л-1 09:00-16:30 ТзОВ «АПК Волинь» - бригада с.Растів
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