«Луцьксвітло» просить 10 мільйонів на систему комерційного обліку електроенергії

Валерій Мазін. Організація, що забезпечує луцькі вулиці освітленням, у 2019 році не може впоратися із поставленими завданнями самотужки.



Про це йдеться у сюжеті



«Ми небагато заробляємо. Ми заробляємо тільки на утримання і реконструкції мереж зовнішнього освітлення, яка є у Луцьку», – розповів керівник.



Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року діє новий закон «Про ринок електричної енергії», що передбачає створення конкурентного ринку, коли існуючі обленерго розділяють виробництво електроенергії від її постачання. Особливістю є те, що споживачі мають обрати собі нового постачальника і укласти з ним договір.



Ефективний облік та регулювання енергоспоживання має здійснюватися за допомогою так званої АСКОЕ – системи комерційного обліку електроенергії.



Тут у КП «Луцьксвітло» і виникли труднощі, адже перехід до системи АСКОЕ вимагає чималих грошових затрат та часу.



«Коли в нас буде встановлена система АСКОЕ, тоді ми зможемо виходити на торги, де можна буде закупити дешевше електричну енергію і зекономити бюджетні кошти», – зазначив директор.



Детальніше – в сюжеті.



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