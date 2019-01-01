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«Луцьксвітло» просить 10 мільйонів на систему комерційного обліку електроенергії

«Луцьксвітло» просить 10 мільйонів на систему комерційного обліку електроенергії
До луцьких чиновників звернувся директор Луцького електротехнічного підприємства «Луцьксвітло» Валерій Мазін. Організація, що забезпечує луцькі вулиці освітленням, у 2019 році не може впоратися із поставленими завданнями самотужки.

Про це йдеться у сюжеті Сфера-ТВ.

«Ми небагато заробляємо. Ми заробляємо тільки на утримання і реконструкції мереж зовнішнього освітлення, яка є у Луцьку», – розповів керівник.

Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року діє новий закон «Про ринок електричної енергії», що передбачає створення конкурентного ринку, коли існуючі обленерго розділяють виробництво електроенергії від її постачання. Особливістю є те, що споживачі мають обрати собі нового постачальника і укласти з ним договір.

Ефективний облік та регулювання енергоспоживання має здійснюватися за допомогою так званої АСКОЕ – системи комерційного обліку електроенергії.

Тут у КП «Луцьксвітло» і виникли труднощі, адже перехід до системи АСКОЕ вимагає чималих грошових затрат та часу.

«Коли в нас буде встановлена система АСКОЕ, тоді ми зможемо виходити на торги, де можна буде закупити дешевше електричну енергію і зекономити бюджетні кошти», – зазначив директор.

Детальніше – в сюжеті.

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Теги: Луцьксвітло, гроші, АСКОЕ
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