«Луцьксвітло» просить 10 мільйонів на систему комерційного обліку електроенергії
06 лютий, 23:36
До луцьких чиновників звернувся директор Луцького електротехнічного підприємства «Луцьксвітло» Валерій Мазін. Організація, що забезпечує луцькі вулиці освітленням, у 2019 році не може впоратися із поставленими завданнями самотужки.
Про це йдеться у сюжеті Сфера-ТВ.
«Ми небагато заробляємо. Ми заробляємо тільки на утримання і реконструкції мереж зовнішнього освітлення, яка є у Луцьку», – розповів керівник.
Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року діє новий закон «Про ринок електричної енергії», що передбачає створення конкурентного ринку, коли існуючі обленерго розділяють виробництво електроенергії від її постачання. Особливістю є те, що споживачі мають обрати собі нового постачальника і укласти з ним договір.
Ефективний облік та регулювання енергоспоживання має здійснюватися за допомогою так званої АСКОЕ – системи комерційного обліку електроенергії.
Тут у КП «Луцьксвітло» і виникли труднощі, адже перехід до системи АСКОЕ вимагає чималих грошових затрат та часу.
«Коли в нас буде встановлена система АСКОЕ, тоді ми зможемо виходити на торги, де можна буде закупити дешевше електричну енергію і зекономити бюджетні кошти», – зазначив директор.
Детальніше – в сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті Сфера-ТВ.
«Ми небагато заробляємо. Ми заробляємо тільки на утримання і реконструкції мереж зовнішнього освітлення, яка є у Луцьку», – розповів керівник.
Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року діє новий закон «Про ринок електричної енергії», що передбачає створення конкурентного ринку, коли існуючі обленерго розділяють виробництво електроенергії від її постачання. Особливістю є те, що споживачі мають обрати собі нового постачальника і укласти з ним договір.
Ефективний облік та регулювання енергоспоживання має здійснюватися за допомогою так званої АСКОЕ – системи комерційного обліку електроенергії.
Тут у КП «Луцьксвітло» і виникли труднощі, адже перехід до системи АСКОЕ вимагає чималих грошових затрат та часу.
«Коли в нас буде встановлена система АСКОЕ, тоді ми зможемо виходити на торги, де можна буде закупити дешевше електричну енергію і зекономити бюджетні кошти», – зазначив директор.
Детальніше – в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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