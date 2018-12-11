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Поліція зловила двох волинян-«наркобариг»

Поліція зловила двох волинян-«наркобариг»
У Нововолинську викрили двох місцевих жителів в незаконному збуті наркотиків на території міста.

«Наркобаригами» виявились 38-річний та 27-річний мешканці Нововолинська, - інформує ГУНП у комунікації Волинської області

«Зловмисники займалися незаконним збутом наркотичних речовин на території Нововолинська. Їх злочинна діяльність не пов’язана між собою. За місцем проживання правопорушників під час санкціонованих обшуків вилучили наркотичні речовини, які зберігались з метою збуту, а також інші предмети та речі, що підтверджують незаконну діяльність вказаних осіб», – зазначив начальник управління протидії наркозлочинності поліції Волині Володимир Костанюк.

Призначено ряд судових експертиз. 38-річному правопорушнику слідчі оголосили підозру в скоєнні злочину, визначеного ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне зберігання та збут наркотичних засобів. Щодо зловмисника обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу щодо 27-річної правопорушниці.

«Протягом минулого року співробітники поліції викрили в місті Нововолинськ 27 осіб, котрі займалися діяльністю, пов’язаною з незаконним обігом наркотиків. У тому числі 16 осіб – за вчинення злочинів пов’язаних з незаконним збутом наркотичних речовин. Поліція й на далі проводитиме комплексну та системну роботу, спрямовану на протидію наркозлочинності на території області в тому числі й місті Нововолинськ», – акцентував Володимир Костанюк.


Поліція зловила двох волинян-«наркобариг»
Поліція зловила двох волинян-«наркобариг»
Поліція зловила двох волинян-«наркобариг»


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Теги: наркотики, Волинь
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