Українців попередили про початок сезону кліщів
Сьогодні, 18:22
У Києві випадків укусу кліщами тварин ще не траплялися, але з потеплінням варто їх очікувати.
Про це УНН розповіли у ветеринарних клініках Києва.
"Поки ще не зверталися – занадто рано, тільки почало тепліти, але вже через два тижні це питання буде актуальним", - зазначили у клініці "Чотири лапи".
Ще у двох клініках повідомили, що звертань через укус кліщів ще не було.
У ветеринарній клініці "Лапоус" також зазначили, що випадків звертання з укусами кліщів ще не було, але почнуться, коли буде потепління.
"Коли плюсова температура – то вже приходять", - додали у клініці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це УНН розповіли у ветеринарних клініках Києва.
"Поки ще не зверталися – занадто рано, тільки почало тепліти, але вже через два тижні це питання буде актуальним", - зазначили у клініці "Чотири лапи".
Ще у двох клініках повідомили, що звертань через укус кліщів ще не було.
У ветеринарній клініці "Лапоус" також зазначили, що випадків звертання з укусами кліщів ще не було, але почнуться, коли буде потепління.
"Коли плюсова температура – то вже приходять", - додали у клініці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Сміттєзвалище в Шацьку хочуть розширити
Сьогодні, 18:32
Українців попередили про початок сезону кліщів
Сьогодні, 18:22
Волиняни – серед переможців на Чемпіонаті України з дзюдо
Сьогодні, 18:18
Розповіли, які дороги відремонтують на Волині у 2019 році
Сьогодні, 18:00