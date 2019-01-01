Українців попередили про початок сезону кліщів





Про це



"Поки ще не зверталися – занадто рано, тільки почало тепліти, але вже через два тижні це питання буде актуальним", - зазначили у клініці "Чотири лапи".



Ще у двох клініках повідомили, що звертань через укус кліщів ще не було.



У ветеринарній клініці "Лапоус" також зазначили, що випадків звертання з укусами кліщів ще не було, але почнуться, коли буде потепління.



"Коли плюсова температура – то вже приходять", - додали у клініці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві випадків укусу кліщами тварин ще не траплялися, але з потеплінням варто їх очікувати.Про це УНН розповіли у ветеринарних клініках Києва."Поки ще не зверталися – занадто рано, тільки почало тепліти, але вже через два тижні це питання буде актуальним", - зазначили у клініці "Чотири лапи".Ще у двох клініках повідомили, що звертань через укус кліщів ще не було.У ветеринарній клініці "Лапоус" також зазначили, що випадків звертання з укусами кліщів ще не було, але почнуться, коли буде потепління."Коли плюсова температура – то вже приходять", - додали у клініці.

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