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Українців попередили про початок сезону кліщів

Українців попередили про початок сезону кліщів
У Києві випадків укусу кліщами тварин ще не траплялися, але з потеплінням варто їх очікувати.

Про це УНН розповіли у ветеринарних клініках Києва.

"Поки ще не зверталися – занадто рано, тільки почало тепліти, але вже через два тижні це питання буде актуальним", - зазначили у клініці "Чотири лапи".

Ще у двох клініках повідомили, що звертань через укус кліщів ще не було.

У ветеринарній клініці "Лапоус" також зазначили, що випадків звертання з укусами кліщів ще не було, але почнуться, коли буде потепління.

"Коли плюсова температура – то вже приходять", - додали у клініці.

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Теги: кліщі, Україна
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