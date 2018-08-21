Тіло пенсіонера, який втопився у луцькому Стиру, шукають вже тиждень





Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає



"7 лютого на р. Стир в м. Луцьку продовжувалися пошуки чоловіка 1939 року народження, який зник 31 січня під час зимового купання в річці", - йдеться у повідомленні.



До пошуків зниклого залучалася група водолазно-рятувальних робіт АРЗ СП у складі 6 осіб (з них 3 водолази) та 2 од. техніки (в тому числі 1 плавзасіб). Обстежено 1500 м2 дна річки та 6 км прибережної смуги, зниклого не знайдено.

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