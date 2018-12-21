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У центрі Луцька з аварійного балкону падає каміння. ФОТО

У центрі Луцька з аварійного балкону падає каміння. ФОТО
У Луцьку на проспекті Волі уламки балкону падають на тротуар.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Мая Голуб.

«Якщо взимку треба дивитися вгору, щоб не впала бурулька на голову, то зараз треба дивитись на старі балкони», – йдеться у дописі.

Лучанка зазначила, що побачила прикру ситуацію зранку 8 лютого, на проспекті Волі, 19.
У центрі Луцька з аварійного балкону падає каміння. ФОТО
У центрі Луцька з аварійного балкону падає каміння. ФОТО
У центрі Луцька з аварійного балкону падає каміння. ФОТО

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Теги: каміння, балкон, аварійний стан, Луцьк, Волі
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