У центрі Луцька з аварійного балкону падає каміння. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила



«Якщо взимку треба дивитися вгору, щоб не впала бурулька на голову, то зараз треба дивитись на старі балкони», – йдеться у дописі.



Лучанка зазначила, що побачила прикру ситуацію зранку 8 лютого, на проспекті Волі, 19.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Волі уламки балкону падають на тротуар.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Мая Голуб «Якщо взимку треба дивитися вгору, щоб не впала бурулька на голову, то зараз треба дивитись на старі балкони», – йдеться у дописі.Лучанка зазначила, що побачила прикру ситуацію зранку 8 лютого, на проспекті Волі, 19.

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