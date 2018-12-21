У центрі Луцька з аварійного балкону падає каміння. ФОТО
Сьогодні, 13:59
У Луцьку на проспекті Волі уламки балкону падають на тротуар.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Мая Голуб.
«Якщо взимку треба дивитися вгору, щоб не впала бурулька на голову, то зараз треба дивитись на старі балкони», – йдеться у дописі.
Лучанка зазначила, що побачила прикру ситуацію зранку 8 лютого, на проспекті Волі, 19.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Мая Голуб.
«Якщо взимку треба дивитися вгору, щоб не впала бурулька на голову, то зараз треба дивитись на старі балкони», – йдеться у дописі.
Лучанка зазначила, що побачила прикру ситуацію зранку 8 лютого, на проспекті Волі, 19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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