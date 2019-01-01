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Волинянам показали, яке вбрання носили їхні предки

Волинянам показали, яке вбрання носили їхні предки
Волинську молодь ознайомили з давнім традиційним одягом, показали найдавніші орнаментовані речі в Україні, популярний колір на Поліссі та розповіли цікавинки про одяг українців.

Етнографічна майстерня «Поетика волинського вбрання» відбулася у середу, 6 лютого, в актовій залі Центру туризму, спорту та екскурсій, повідомляють на сайті ЦТСЕ.

У цікавому краєзнавчому заході взяли участь вихованці туристсько-краєзнавчих гуртків Центру туризму, спорту та екскурсій, студенти Волинського коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського.
Діти мали можливість ознайомитися з виставкою «Волинське вбрання». Про тематику виставки, її особливості та значення розповіли члени Національної спілки майстрів народного мистецтва України Софія Пасюк, завідувач відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва коледжу культури та мистецтв, викладач Орися Щур.

Краще зрозуміти традиції стародавнього автентичного одягу, особливості його крою та декорування допомогла кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського університету імені Лесі Українки Алла Дмитренко.


Волинянам показали, яке вбрання носили їхні предки


Цікавинки про одяг українців, найдавніші орнаментовані речі в Україні, популярний колір на Поліссі, довжину стрічок віночка та багато іншого дізналися відвідувачі майстерні.
Гуртківці Центру туризму разом з учнями недільної школи «Добрий ангел» при храмі Святої трійці с.Великий Омеляник продемонстрували як виглядав раніше чоловічий та жіночий одяг на Волині.

Демонструючи народне вбрання жінок, не можна не згадати про головний убір – віночок. Тому, учні недільної разом з керівником Світланою Сидун, виготовили надзвичайні віночки з використанням парафіну. Продовжуючи тему головних уборів, завідувач етнографічного відділу Волинського краєзнавчого музею Людмила Мірошніченко-Гусак провела майстер-клас із зав’язування намітки та хустини.

Волинянам показали, яке вбрання носили їхні предки
Волинянам показали, яке вбрання носили їхні предки


Як зазначають організатори заходу: «Важливо не лише пам’ятати, а й відтворювати традиції українського побуту. Адже, у кожному елементі народного вбрання відчувається органічна єдність людини і природи». Крім того, всі присутні переглянули фільм «Вбрання» студії «Боривітер».

Майстрині були відзначені подяками, а діти отримали книги, настільні ігри та інші подарунки від Центру туризму, спорту та екскурсій.


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Теги: вбрання, виставка
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