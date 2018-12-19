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Волинянин у складі гурту «BAHROMA» брав участь у нацвідборі на Євробачення. ВІДЕО

Волинянин у складі гурту «BAHROMA» брав участь у нацвідборі на Євробачення. ВІДЕО
Уродженець Володимира-Волинського Дмитро Крузов разом із гуртом «BAHROMA» не зумів вийти у фінал відбору конкурсу "Євробачення-2019".

Про це пише БУГ.

Дмитро Крузов народився 29 вересня 1985-го року. Навчався у третій одинадцятирічці Володимира-Волинського. Після закінчення школи навчався у Володимир-Волинському вищому професійному училищі на електрика, потім у Львівському політехнічному університеті заочно здобув фах програміста. Деякий час працював на меблевій фабриці. Як зараз жартує Дмитро, саме професія електрика йому в житті неабияк знадобилася, адже грає він на електрогітарі.

«У 12 років я почав грати свої перші акорди на гітарі, вчив мене мій старший друг Вова. Вже через кілька тижнів я міг награвати усілякі мелодії відомих пісень. Відчував себе дуже щасливим і крутим.

Коли мені було 13 і я навчався у 8 класі, вирішив записатися до міської музичної школи. Вступний іспит склав на відмінно, однак мене не хотіли зараховувати через вік. Мовляв, прийшов запізно. Після тривалого вмовляння мене все ж таки зарахували.

З дитинства я мріяв грати у музичному гурті. Разом із другом Сашком ми почали брати перші спільні ноти, потім це бринькання переросло у музику. Ми писали свої пісні, нам дуже подобалося відчували себе справжніми музикантами. З іншим другом, Сергієм, я грав по весіллях, адже потрібно було заробляти гроші.

Ніколи не соромився цього, такий підробіток приносив дохід, до речі, непоганий. Отак музика займала весь мій час, це було і захоплення, і робота», – розповідав Дмитро про своє дитинство раніше в інтерв’ю.

Довідково:

«BAHROMA» – український альтернативний музичний гурт, що існує з 2009 року. Дебютував із піснею «Надолго». 2011-го року музиканти стали фіналістами в Нацвідборі на Євробачення.

Цьогоріч музиканти також вирішили взяти участь у відборі і потрапили до першого півфіналу з піснею «Назавжди-Навсегда».

До фіналу гурт не пройшов. Він отримав 4 бали від глядачів та 3 бали від суддів.


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Теги: Євробачення, волинянин, Волинь
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