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Постраждалого госпіталізували: у Луцьку пішохід потрапив під колеса авто. ФОТО

Постраждалого госпіталізували: у Луцьку пішохід потрапив під колеса авто. ФОТО
Аварія, під час якої постраждав пішохід, трапилась сьогодні, 10 лютого, близько 20:30.

Про це ІА "Волинські Новини" повідомили очевидці.

Автопригода сталася на вулиці Карпенка - Карого. Так, під колеса автомобіля Ford Focus втрапив пішохід, який переходив дорогу в непризначеному для цього місці. Його забрала карета швидкої допомоги.

Інша карета швидкої працює на місці ДТП. Медики оглядають водія Ford, який отримав травму обличчя. На місці події працює поліція. Одну смугу руху на проїжджій частині перекрили.
Постраждалого госпіталізували: у Луцьку пішохід потрапив під колеса авто. ФОТО

Постраждалого госпіталізували: у Луцьку пішохід потрапив під колеса авто. ФОТО

Постраждалого госпіталізували: у Луцьку пішохід потрапив під колеса авто. ФОТО

Постраждалого госпіталізували: у Луцьку пішохід потрапив під колеса авто. ФОТО


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Теги: авто, пішохід, аварія Карпенка-Карого
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