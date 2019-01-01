Постраждалого госпіталізували: у Луцьку пішохід потрапив під колеса авто. ФОТО





Про це ІА



Автопригода сталася на вулиці Карпенка - Карого. Так, під колеса автомобіля Ford Focus втрапив пішохід, який переходив дорогу в непризначеному для цього місці. Його забрала карета швидкої допомоги.



Інша карета швидкої працює на місці ДТП. Медики оглядають водія Ford, який отримав травму обличчя. На місці події працює поліція. Одну смугу руху на проїжджій частині перекрили.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аварія, під час якої постраждав пішохід, трапилась сьогодні, 10 лютого, близько 20:30.Про це ІА "Волинські Новини" повідомили очевидці.Автопригода сталася на вулиці Карпенка - Карого. Так, під колеса автомобіля Ford Focus втрапив пішохід, який переходив дорогу в непризначеному для цього місці. Його забрала карета швидкої допомоги.Інша карета швидкої працює на місці ДТП. Медики оглядають водія Ford, який отримав травму обличчя. На місці події працює поліція. Одну смугу руху на проїжджій частині перекрили.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію