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Концтабір для тварин на Хмельниччині: власник ферми тримає коней у голоді. ВІДЕО

Концтабір для тварин на Хмельниччині: власник ферми тримає коней у голоді. ВІДЕО
Концтабір для тварин. Так волонтери називають кінну ферму поблизу Кам’янця-Подільського.

Власник, кажуть, тварин не годує. Від голоду загинули вже 10 коней. Загиблий кінь, викинутий у полі та ледь живі поні знову привели волонтерів на ту ж ферму. Повідомляють Факти ICTV.

Зоозахисники навіть до поліції звернулися. Напередодні забрали у фермера 13 коней. Господар же переконує – про худобу дбає. А те, що тварини недоїдають, це просто тимчасові труднощі.

Власник ферми переконує – про своїх годувальників дбає. Бо саме коні його прибуток – він пропонує спілкування з кіньми для діток із ДЦП та продає кінське молоко теж для лікування. А гинуть коні не з голоду, переконує власник. Винні волонтери, котрі підгодовують тварин.

Лише влітку поліція зафіксувала 16 порушень щодо утримання тварин на на цій фермі. Тепер контролювати розслідування взялися волонтери. І подали заяву до прокуратури.

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Теги: Хмельниччина, ферма, коні, жорстоке поводження з тваринами, ветеринар
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