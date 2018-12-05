Концтабір для тварин на Хмельниччині: власник ферми тримає коней у голоді. ВІДЕО
10 лютий, 23:25
Концтабір для тварин. Так волонтери називають кінну ферму поблизу Кам’янця-Подільського.
Власник, кажуть, тварин не годує. Від голоду загинули вже 10 коней. Загиблий кінь, викинутий у полі та ледь живі поні знову привели волонтерів на ту ж ферму. Повідомляють Факти ICTV.
Зоозахисники навіть до поліції звернулися. Напередодні забрали у фермера 13 коней. Господар же переконує – про худобу дбає. А те, що тварини недоїдають, це просто тимчасові труднощі.
Власник ферми переконує – про своїх годувальників дбає. Бо саме коні його прибуток – він пропонує спілкування з кіньми для діток із ДЦП та продає кінське молоко теж для лікування. А гинуть коні не з голоду, переконує власник. Винні волонтери, котрі підгодовують тварин.
Лише влітку поліція зафіксувала 16 порушень щодо утримання тварин на на цій фермі. Тепер контролювати розслідування взялися волонтери. І подали заяву до прокуратури.
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Власник, кажуть, тварин не годує. Від голоду загинули вже 10 коней. Загиблий кінь, викинутий у полі та ледь живі поні знову привели волонтерів на ту ж ферму. Повідомляють Факти ICTV.
Зоозахисники навіть до поліції звернулися. Напередодні забрали у фермера 13 коней. Господар же переконує – про худобу дбає. А те, що тварини недоїдають, це просто тимчасові труднощі.
Власник ферми переконує – про своїх годувальників дбає. Бо саме коні його прибуток – він пропонує спілкування з кіньми для діток із ДЦП та продає кінське молоко теж для лікування. А гинуть коні не з голоду, переконує власник. Винні волонтери, котрі підгодовують тварин.
Лише влітку поліція зафіксувала 16 порушень щодо утримання тварин на на цій фермі. Тепер контролювати розслідування взялися волонтери. І подали заяву до прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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