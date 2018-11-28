Де у Луцьку найгірші тротуари. ВІДЕО
13 лютий, 23:36
Для того, щоб перейти дорогу, що по вулиці Ветеранів з одного боку на інший, людям доводиться її перебігати. І так – кілька разів, адже суцільних тротуарів у цій частині вулиці немає.
Вони облаштовані з обох боків, але частинами, – йдеться в сюжеті 12 каналу.
Правда є і пішохідний перехід, однак і до нього дійти неможливо через відсутність тротуару.
За словами мешканців такі незручності виникли через паркан обласного архіву.
Головний комунальник міста Юрій Крась запевняє, що знає про цю проблему.
"Будемо проводити перемовини і з лікарнею, і з архівом, щоб зробити тротуари. Там дійсно є недолуга ситуація, де немає тротуарів і там треба забирати забор", – коментує Юрій Крась.
Натомість на проспекті Волі тротуари є, але вони потребують ремонту.
Детальніше – в сюжеті.
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Вони облаштовані з обох боків, але частинами, – йдеться в сюжеті 12 каналу.
Правда є і пішохідний перехід, однак і до нього дійти неможливо через відсутність тротуару.
За словами мешканців такі незручності виникли через паркан обласного архіву.
Головний комунальник міста Юрій Крась запевняє, що знає про цю проблему.
"Будемо проводити перемовини і з лікарнею, і з архівом, щоб зробити тротуари. Там дійсно є недолуга ситуація, де немає тротуарів і там треба забирати забор", – коментує Юрій Крась.
Натомість на проспекті Волі тротуари є, але вони потребують ремонту.
Детальніше – в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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