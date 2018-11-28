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Де у Луцьку найгірші тротуари. ВІДЕО

Де у Луцьку найгірші тротуари. ВІДЕО
Для того, щоб перейти дорогу, що по вулиці Ветеранів з одного боку на інший, людям доводиться її перебігати. І так – кілька разів, адже суцільних тротуарів у цій частині вулиці немає.

Вони облаштовані з обох боків, але частинами, – йдеться в сюжеті 12 каналу.

Правда є і пішохідний перехід, однак і до нього дійти неможливо через відсутність тротуару.

За словами мешканців такі незручності виникли через паркан обласного архіву.

Головний комунальник міста Юрій Крась запевняє, що знає про цю проблему.

"Будемо проводити перемовини і з лікарнею, і з архівом, щоб зробити тротуари. Там дійсно є недолуга ситуація, де немає тротуарів і там треба забирати забор", – коментує Юрій Крась.

Натомість на проспекті Волі тротуари є, але вони потребують ремонту.

Детальніше – в сюжеті.

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Теги: тротуар, Луцьк, ремонт, Юрій Крась, проспект Волі, Ветеранів, Львівська
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