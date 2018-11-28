Де у Луцьку найгірші тротуари. ВІДЕО





Вони облаштовані з обох боків, але частинами, – йдеться в сюжеті



Правда є і пішохідний перехід, однак і до нього дійти неможливо через відсутність тротуару.



За словами мешканців такі незручності виникли через паркан обласного архіву.



Головний комунальник міста Юрій Крась запевняє, що знає про цю проблему.



"Будемо проводити перемовини і з лікарнею, і з архівом, щоб зробити тротуари. Там дійсно є недолуга ситуація, де немає тротуарів і там треба забирати забор", – коментує Юрій Крась.



Натомість на проспекті Волі тротуари є, але вони потребують ремонту.



Детальніше – в сюжеті.



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