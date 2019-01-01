У Києві чоловік викинувся з вікна багатоповерхівки





Від отриманих травм він помер на місці. Про це в ексклюзивному коментарі Оксана Тищенко.



У поліції припускають, що це було самогубство.



“Вчора близько вечора по вулиці Старонаводницькій знайшли тіло чоловіка 1976 року народження. Поліція встановила, що чоловік випав з вікна 9 поверху. За попередньою інформацією він вчинив самогубство, проте чи так це, вияснить експертиза”, - зазначила Тищенко.



Наразі тіло відправили на медичну експертизу для встановлення причин смерті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні, 13 лютого, у столиці з вікна 9 поверху житлового будинку по вулиці Старонаводницькій випав чоловік.Від отриманих травм він помер на місці. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила прес-офіцер Печерського районного управління поліціїУ поліції припускають, що це було самогубство.“Вчора близько вечора по вулиці Старонаводницькій знайшли тіло чоловіка 1976 року народження. Поліція встановила, що чоловік випав з вікна 9 поверху. За попередньою інформацією він вчинив самогубство, проте чи так це, вияснить експертиза”, - зазначила Тищенко.Наразі тіло відправили на медичну експертизу для встановлення причин смерті.

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