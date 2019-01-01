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У Києві чоловік викинувся з вікна багатоповерхівки

У Києві чоловік викинувся з вікна багатоповерхівки
Напередодні, 13 лютого, у столиці з вікна 9 поверху житлового будинку по вулиці Старонаводницькій випав чоловік.

Від отриманих травм він помер на місці. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила прес-офіцер Печерського районного управління поліції Оксана Тищенко.

У поліції припускають, що це було самогубство.

“Вчора близько вечора по вулиці Старонаводницькій знайшли тіло чоловіка 1976 року народження. Поліція встановила, що чоловік випав з вікна 9 поверху. За попередньою інформацією він вчинив самогубство, проте чи так це, вияснить експертиза”, - зазначила Тищенко.

Наразі тіло відправили на медичну експертизу для встановлення причин смерті.

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Теги: самогубство, смерть
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