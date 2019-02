На Волині розкрили тендер на закупівлю кардіообладнання для лікарень

У рамках реалізації на Волині субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» сьогодні, 14 лютого, відбулося публічне розкриття тендеру № ІСВ-G 6.2.2.2 «Закупівля медичного обладнання та розхідних матеріалів для закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівнів (2 фаза)».Повідомляє Волинська ОДА на сторінці Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу у facebook.Відповідно до процедур, під час розкриття були присутні члени комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг субпроекту, консультанти субпроекту та представники компаній-учасників.Заступник голови обласної державної адміністраціїпоінформував, що станом на 10 годину 14 лютого 2019 року (кінцевий час подання документів) отримано 12 тендерних пропозицій. Їх консультант із закупівель Ірина Халепа розкрила у порядку надходження, уточнивши, що конверти із позначкою «відкликання», «заміна» чи «зміни» від учасників торгів не надходили.У цій тендерній пропозиції «зіграли» усі лоти. Отож, якщо оцінка пропозицій пройде успішно (тобто у поданій документації не виявиться жодних порушень, лікарні Волині отримають ще чимало необхідної техніки. З-поміж неї – кардіореанімаційне обладнання (наркозно-дихальний апарат, дефібрилятор-монітор, дозатор шприцевий, концентратор кисню, станція моніторного спостереження за станом пацієнта з приліжковими кардіомоніторами на 6 хворих, кардіомонітор з інвазивним тиском, апарат штучної вентиляції легень), апарати ультразвукової діагностики (у т.ч. портативні ультразвукові апарат для кардіологічних досліджень, система для внутрішньосудинного вимірювання резерву кровотоку в коронарних артеріях, апарат штучного кровообігу, хірургічні налобні освітлювальні та оптичні системи, інструменти для проведення кардіохірургічних операцій, лабораторне обладнання та витратні матеріали для визначення біохімічних показників, витратні матеріали для стентування та коронарографії, рентгенконтрастна йодовмісна речовина для проведення стентування та коронарографії, система медичного лікувального газозабезпечення, кардіохірургічне обладнання та інструменти для проведення малоінвазивних втручань.У тендері взяли участь 12 компаній. Чимало з них подавали пропозиції на декілька лотів одночасно. Тож у найближчі місяці триватиме перевірка документів та процес оцінки пропозицій. Потому з переможцями підпишуть договори, відповідно до термінів, у яких і відбудуться постачання (а це орієнтовно літо-осінь 2019 року).Сергій Кошарук подякував усім за успішно проведений термін, наголосивши, що так спільно твориться гарна справа, результатом якої стане зменшення рівня захворюваності, інвалідизації і смертності від хвороб системи кровобігу.До слова, учасниками торгів стали такі компанії: українські ТОВ «ІРИДІУМ», ТОВ «Медікор», ТОВ «Людмила Фарм», ТОВ «Профімед-Сервіс», ТОВ «АЛВІ-ЛАЙН», ТОВ «Ілатанмед», ТОВ «Діалог-Діагностікс», ТОВ «Медгарант», ТОВ «ДМ-ПРОЕКТ», ТОВ «ТЕХМЕДКОНТРАКТ», Philips medical systems Nederland B.V. (Нідерланди), Join Venture of: LLC Medical company EMPIRICA – Leader and EDAN INSTRUMENTS, Inc. (Україна-Китай).