Виявили важку хворобу: просять допомогти волинянину зібрати кошти на хіміотерапію
Сьогодні, 01:39
У жителя с. Боголюби Андрія Кліменчука діагностували важку хворобу - AL-амілоїдоз з ураженням серця.
Про це у соцмережі facebook написала Наталя Усачова.
"Потрібно проходити курси хіміотерапії, лікування дуже дороге", - зазначила авторка допису.
Відтак, усіх небайдужих закликають допомогти Андрія Кліменчука зібрати необхідну суму коштів.
Номер картки. А-Банк 5351452700675033
Кліменчук Андрій Григорович
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Про це у соцмережі facebook написала Наталя Усачова.
"Потрібно проходити курси хіміотерапії, лікування дуже дороге", - зазначила авторка допису.
Відтак, усіх небайдужих закликають допомогти Андрія Кліменчука зібрати необхідну суму коштів.
Номер картки. А-Банк 5351452700675033
Кліменчук Андрій Григорович
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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