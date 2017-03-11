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Виявили важку хворобу: просять допомогти волинянину зібрати кошти на хіміотерапію

Виявили важку хворобу: просять допомогти волинянину зібрати кошти на хіміотерапію
У жителя с. Боголюби Андрія Кліменчука діагностували важку хворобу - AL-амілоїдоз з ураженням серця.

Про це у соцмережі facebook написала Наталя Усачова.

"Потрібно проходити курси хіміотерапії, лікування дуже дороге", - зазначила авторка допису.

Відтак, усіх небайдужих закликають допомогти Андрія Кліменчука зібрати необхідну суму коштів.

Номер картки. А-Банк 5351452700675033
Кліменчук Андрій Григорович
Виявили важку хворобу: просять допомогти волинянину зібрати кошти на хіміотерапію
Виявили важку хворобу: просять допомогти волинянину зібрати кошти на хіміотерапію
Виявили важку хворобу: просять допомогти волинянину зібрати кошти на хіміотерапію

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Теги: лікування, допомога, хіміотерапія
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