Виявили важку хворобу: просять допомогти волинянину зібрати кошти на хіміотерапію





Про це у соцмережі facebook написала Наталя Усачова.



"Потрібно проходити курси хіміотерапії, лікування дуже дороге", - зазначила авторка допису.



Відтак, усіх небайдужих закликають допомогти Андрія Кліменчука зібрати необхідну суму коштів.



Номер картки. А-Банк 5351452700675033

Кліменчук Андрій Григорович



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У жителя с. Боголюби Андрія Кліменчука діагностували важку хворобу - AL-амілоїдоз з ураженням серця.Про це у соцмережі facebook написала"Потрібно проходити курси хіміотерапії, лікування дуже дороге", - зазначила авторка допису.Відтак, усіх небайдужих закликають допомогти Андрія Кліменчука зібрати необхідну суму коштів.

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