Курс валют у Луцьку на 15 лютого
Сьогодні, 09:18
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.000, а продаж - 27.359.
Євро при купівлі становить - 30.373, при продажу - 30.942.
Курс російського рубля: купівля - 0.360, продаж - 0.423.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.825, продаж - 7.278.
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Євро при купівлі становить - 30.373, при продажу - 30.942.
Курс російського рубля: купівля - 0.360, продаж - 0.423.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.825, продаж - 7.278.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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