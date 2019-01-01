Лучанин хотів за 400 гривень підкупити поліцейського

У селищі Млинів 26-річний житель Луцька вирішив відкупитися 400 гривнями за порушення ПДР.Так, 14 лютого, аби уникнути відповідальності чоловік запропонував патрульному хабар, - інформує ГУНП у Рівненській області.Під час патрулювання Млинова в поле зору поліцейських потрапив автомобіль ГАЗ-3302, водій якого спочатку порушив правила проїзду перехрестя із круговим рухом, створивши аварійну обстановку, а потім і правила стоянки на території автовокзалу.На його території поліцейські почали на волинянина оформляти адмінматеріали за двома порушеннями статті 122 КУпАП. Однак, аби уникнути відповідальності, порушник запропонував 400 гривень хабара. Тепер, крім штрафу в розмірі майже 1200 грн та перспективи позбавлення права керування транспортом житель Луцька нестиме ще й кримінальну відповідальність.Досудове розслідування розпочато за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає штраф від п’ятисот до семисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням чи позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років.