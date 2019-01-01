У місті на Волині почали безкоштовно годувати нужденних обідами. ФОТО





Заклад харчування розпочав свою роботу 14-го лютого, - пише



Нагадаємо, що на звіті міського голови Петра Саганюка поступила пропозиція від мешканки міста, щодо організації гарячих обідів для найбільш соціально незахищених громадян міста.



Ця ініціатива буквально відразу була підтримана міським головою і дане розпорядження для управління соціального захисту залучити місцевих підприємців та організувати видачу гарячих обідів.



Пункт видачі гарячих обідів працює щодня з 12-ї до 13-ї години, крім вихідних і святкових днів за адресою: вулиця Шевченка,12.



Як розповіли працівники, які видають їжу, в перший день прийшло близько 10-ти людей, на другий станом на 12:30 – п’ятеро. Дехто приходить із посудом та забирає їжу для тих, хто не може прийти сам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському для малозабезпеченого населення організували видачу гарячих обідів.Заклад харчування розпочав свою роботу 14-го лютого, - пише Буг Нагадаємо, що на звіті міського головипоступила пропозиція від мешканки міста, щодо організації гарячих обідів для найбільш соціально незахищених громадян міста.Ця ініціатива буквально відразу була підтримана міським головою і дане розпорядження для управління соціального захисту залучити місцевих підприємців та організувати видачу гарячих обідів.Пункт видачі гарячих обідів працює щодня з 12-ї до 13-ї години, крім вихідних і святкових днів за адресою: вулиця Шевченка,12.Як розповіли працівники, які видають їжу, в перший день прийшло близько 10-ти людей, на другий станом на 12:30 – п’ятеро. Дехто приходить із посудом та забирає їжу для тих, хто не може прийти сам.

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