вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скандал на нацвідборі на «Євробачення»: канал-транслятор не покаже виступи перших учасників

Скандал на нацвідборі на «Євробачення»: канал-транслятор не покаже виступи перших учасників
Вже завтра, 16 лютого, відбудеться другий півфінал нацвідбору на "Євробачення-2019". Та, на відміну від першого півфіналу, його не покажуть у запланований час.

Так, стартувати конкурс має у прямому ефірі каналів СТБ та UA:Перший о 19:00. Проте, на останньому каналі-трансляторі ефір розпочнуть о 19:55. Таким чином, номери перших чотирьох учасників, а це Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, КiRA MAZUR глядачі UA:Першого по телевізору на побачать, - пише ТСН.

"В ефірі Суспільного телеканалу UA: ПЕРШИЙ та на сайті UA: ПЕРШИЙ нацвідбір транслюватиметься з 19:55, одразу після завершення прямої трансляції Кубка світу з біатлону. Проте повна трансляція нацвідбору буде доступна на цифрових платформах Суспільного: на YouTube та в соціальних мережах", - йдеться на сайті каналу.

Однак учасників другого півфіналу рішення каналу обурило. Як розповіли ТСН.ua  у команді співака Ivan NAVI, який виступає першим, що конкурсантів не попередили завчасно про зміни у часі трансляції, а "просто сьогодні виклали новину в своїх медіа".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Євробачення, нацвідбір
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Хто представлятиме кандидатів у президенти на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кошти з акції «Тепла іграшка надії», яку влаштували на Волині, підуть на лікування діток з пухлинами мозку
Сьогодні, 18:45
Волинянам розповіли, як найняти муніципальну няню
Сьогодні, 18:33
Скандал на нацвідборі на «Євробачення»: канал-транслятор не покаже виступи перших учасників
Сьогодні, 18:22
Віденські вафлі і млинці: у шкільних їдальнях на Волині влаштують гастрономічний експеримент
Сьогодні, 18:16
На скільки за рік виросли ціни на квартири у Волинській області
Сьогодні, 18:09
Схожі новини
KAZKA розсекретила назву пісні для Нацвідбору на Євробачення-2019 KAZKA розсекретила назву пісні для Нацвідбору на Євробачення-2019
25 січень, 17:06
Оголосили склад журі у нацвідборі на Євробачення 2019 Оголосили склад журі у нацвідборі на Євробачення 2019
28 грудень, 2018, 19:31
Волинянин у складі гурту «BAHROMA» брав участь у нацвідборі на Євробачення. ВІДЕО Волинянин у складі гурту «BAHROMA» брав участь у нацвідборі на Євробачення. ВІДЕО
10 лютий, 16:57
Учасниця українського відбору на «Євробачення» їде з гастролями у Росію Учасниця українського відбору на «Євробачення» їде з гастролями у Росію
27 січень, 20:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Наймолодшій – 18, найстаршій – 70: дев’ять історій операційних медсестер з Луцька. ФОТО
Сьогодні, 19:45
 0
Волинський сервісний центр МВС розвіяв міфи про розмитнення
Сьогодні, 19:31
 0
У Луцьку покажуть фільм про Небесну Сотню
Сьогодні, 19:16
 0
У Ковелі облаштують червоно-білі переходи
Сьогодні, 19:00
 0
Кошти з акції «Тепла іграшка надії», яку влаштували на Волині, підуть на лікування діток з пухлинами мозку
Сьогодні, 18:45
 0
Медіа
відео
1/8