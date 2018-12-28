Скандал на нацвідборі на «Євробачення»: канал-транслятор не покаже виступи перших учасників





Так, стартувати конкурс має у прямому ефірі каналів СТБ та UA:Перший о 19:00. Проте, на останньому каналі-трансляторі ефір розпочнуть о 19:55. Таким чином, номери перших чотирьох учасників, а це Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, КiRA MAZUR глядачі UA:Першого по телевізору на побачать, - пише



"В ефірі Суспільного телеканалу UA: ПЕРШИЙ та на сайті UA: ПЕРШИЙ нацвідбір транслюватиметься з 19:55, одразу після завершення прямої трансляції Кубка світу з біатлону. Проте повна трансляція нацвідбору буде доступна на цифрових платформах Суспільного: на YouTube та в соціальних мережах", - йдеться на сайті каналу.



Однак учасників другого півфіналу рішення каналу обурило. Як розповіли ТСН.ua у команді співака Ivan NAVI, який виступає першим, що конкурсантів не попередили завчасно про зміни у часі трансляції, а "просто сьогодні виклали новину в своїх медіа".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже завтра, 16 лютого, відбудеться другий півфінал нацвідбору на "Євробачення-2019". Та, на відміну від першого півфіналу, його не покажуть у запланований час.Так, стартувати конкурс має у прямому ефірі каналів СТБ та UA:Перший о 19:00. Проте, на останньому каналі-трансляторі ефір розпочнуть о 19:55. Таким чином, номери перших чотирьох учасників, а це Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, КiRA MAZUR глядачі UA:Першого по телевізору на побачать, - пише ТСН "В ефірі Суспільного телеканалу UA: ПЕРШИЙ та на сайті UA: ПЕРШИЙ нацвідбір транслюватиметься з 19:55, одразу після завершення прямої трансляції Кубка світу з біатлону. Проте повна трансляція нацвідбору буде доступна на цифрових платформах Суспільного: на YouTube та в соціальних мережах", - йдеться на сайті каналу.Однак учасників другого півфіналу рішення каналу обурило. Як розповіли ТСН.ua у команді співака Ivan NAVI, який виступає першим, що конкурсантів не попередили завчасно про зміни у часі трансляції, а "просто сьогодні виклали новину в своїх медіа".

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