Історія успіху: волинянин розповів, як заробити 130 мільйонів доларів. ВІДЕО

Петро Пилипюк поділився, як нажив чималі статки.



Про це йдеться у влозі Андрія Федоріва, пише



Петро Пилипюк пригадав, що перші свої гроші у бізнесі він заробив, будучи студентом педінституту. Тоді він у селі купив сигарети за 40 копійок і продав у гуртожитку за 2 рублі. Буквально за один день він заробив місячну стипендію, і зрозумів, що хоче займатися бізнесом.



У 1993 р. почав возити продукти харчування з Польщі, але одного разу бус, яким їхав Пилипюк, занесло на повороті і він потрапив у ДТП.



«На цьому повороті радикально змінилося моя історія, я відкрив нову сторінку і почав займатися торговим обладнанням. Ми з братом винайняли приміщення у підвалі і почали різати скло, а з нього – скляні стелажі. Мені тоді було 22 роки», - розповів волинський бізнесмен.



Як йому вдалося перейти від порізки скла до створення мегахолдингу, на якому працює більше 3000 людей і з оборотом близько 130 млн доларів – дивіться на відео.



«Сьогодні ми в Луцьку, спілкуємося з Петром Пилипюком - співзасновником Modern-Expo Group - компанії, яка займається виробництвом торгового обладнання. Ви дізнаєтеся, що запозичила Modern-Expo у Toyota і чому велика парковка - показник високих зарплат, і ЯК побудувати систему іноземних продажів!», - розповідає Андрій Федорів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співвласник та генеральний директор міжнародної компанії Modern-Expo Groupподілився, як нажив чималі статки.Про це йдеться у влозі Андрія Федоріва, пише Таблоїд Волині Петро Пилипюк пригадав, що перші свої гроші у бізнесі він заробив, будучи студентом педінституту. Тоді він у селі купив сигарети за 40 копійок і продав у гуртожитку за 2 рублі. Буквально за один день він заробив місячну стипендію, і зрозумів, що хоче займатися бізнесом.У 1993 р. почав возити продукти харчування з Польщі, але одного разу бус, яким їхав Пилипюк, занесло на повороті і він потрапив у ДТП.«На цьому повороті радикально змінилося моя історія, я відкрив нову сторінку і почав займатися торговим обладнанням. Ми з братом винайняли приміщення у підвалі і почали різати скло, а з нього – скляні стелажі. Мені тоді було 22 роки», - розповів волинський бізнесмен.Як йому вдалося перейти від порізки скла до створення мегахолдингу, на якому працює більше 3000 людей і з оборотом близько 130 млн доларів – дивіться на відео.«Сьогодні ми в Луцьку, спілкуємося з Петром Пилипюком - співзасновником Modern-Expo Group - компанії, яка займається виробництвом торгового обладнання. Ви дізнаєтеся, що запозичила Modern-Expo у Toyota і чому велика парковка - показник високих зарплат, і ЯК побудувати систему іноземних продажів!», - розповідає Андрій Федорів.

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