вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинян просять «скинутись» на будівництво храмів УПЦ МП

Волинян просять «скинутись» на будівництво храмів УПЦ МП
Вірян УПЦ МП просять допомогти зібрати кошти на будівництво нових храмів, зокрема у с. Угринів.

Про це повідомляє Волинська єпархіч УПЦ з посиланням на Благодійний фонд "Фавор".

"Громада захопленого ще 2014 року храму Української Православної Церкви в с. Угринів Волинської області починає зводити домовий храм на честь Ікони Божої Матері «Несподівана Радість», у чому їй допомагає Благодійний фонд «Фавор», повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на Facebook-сторінку БФ «Фавор».

Як уже повідомлялося, храм громади УПЦ с. Угринів було захоплено 2014 року, і до сьогодні численна парафія змушена звершувати богослужіння в невеликому будинку священика.

Нещодавно, завдяки небайдужості доброго християнина, була придбана земельна ділянка, на якій, сподівається громада УПЦ, з Божою допомогою вдастья звести новий храм.

У Благодійному фонді закликають усіх небайдужих людей долучатися до програми «40 храмів» і таким чином допомогти хоча б одній громаді, позбавленій свого храму, збудувати дім Божий.

Як підкреслюють у БФ «Фавор», будівництво будинкових храмів ведеться на земельних ділянках, що перебувають у приватній власності, тому, новий храм у громади вже ніхто не відбере", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: храм, будівництво, Угринів, УПЦ МП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Невже вже не можуть звернутися до ФСБ Росії навпростець?..
Відповісти
Вибір редактора
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Хто представлятиме кандидатів у президенти на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян просять «скинутись» на будівництво храмів УПЦ МП
Сьогодні, 07:40
Мати і дочку знайшли вбитими в їхньому будинку в Житомирі. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 06:05
На Волині сало впало в ціні. ВІДЕО
Сьогодні, 04:01
Вихователька з Луцька 11 років займається моржуванням. ВІДЕО
Сьогодні, 03:43
Туманна ніч у Луцьку: неймовірні світлини
Сьогодні, 02:20
Схожі новини
На Волині УПЦ МП починає будівництво нового храму. ФОТО На Волині УПЦ МП починає будівництво нового храму. ФОТО
09 грудень, 2018, 10:39
У Луцьку нацгвардійці матимуть храм У Луцьку нацгвардійці матимуть храм
29 квітень, 2018, 12:05
Волинян просять допомогти коштами на будівництво храму у Волновасі Волинян просять допомогти коштами на будівництво храму у Волновасі
13 червень, 2017, 11:55
У Луцьку будують церкву ‒ двигтять навколишні будинки У Луцьку будують церкву ‒ двигтять навколишні будинки
04 листопад, 2016, 13:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян просять «скинутись» на будівництво храмів УПЦ МП
Сьогодні, 07:40
 0
Мати і дочку знайшли вбитими в їхньому будинку в Житомирі. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 06:05
 0
На Волині сало впало в ціні. ВІДЕО
Сьогодні, 04:01
 0
Вихователька з Луцька 11 років займається моржуванням. ВІДЕО
Сьогодні, 03:43
 0
Туманна ніч у Луцьку: неймовірні світлини
Сьогодні, 02:20
 0
Медіа
відео
1/8