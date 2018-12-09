Волинян просять «скинутись» на будівництво храмів УПЦ МП





Про це повідомляє



"Громада захопленого ще 2014 року храму Української Православної Церкви в с. Угринів Волинської області починає зводити домовий храм на честь Ікони Божої Матері «Несподівана Радість», у чому їй допомагає Благодійний фонд «Фавор», повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на Facebook-сторінку БФ «Фавор».



Як уже повідомлялося, храм громади УПЦ с. Угринів було захоплено 2014 року, і до сьогодні численна парафія змушена звершувати богослужіння в невеликому будинку священика.



Нещодавно, завдяки небайдужості доброго християнина, була придбана земельна ділянка, на якій, сподівається громада УПЦ, з Божою допомогою вдастья звести новий храм.



У Благодійному фонді закликають усіх небайдужих людей долучатися до програми «40 храмів» і таким чином допомогти хоча б одній громаді, позбавленій свого храму, збудувати дім Божий.



Як підкреслюють у БФ «Фавор», будівництво будинкових храмів ведеться на земельних ділянках, що перебувають у приватній власності, тому, новий храм у громади вже ніхто не відбере", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вірян УПЦ МП просять допомогти зібрати кошти на будівництво нових храмів, зокрема у с. Угринів.Про це повідомляє Волинська єпархіч УПЦ з посиланням на Благодійний фонд "Фавор"."Громада захопленого ще 2014 року храму Української Православної Церкви в с. Угринів Волинської області починає зводити домовий храм на честь Ікони Божої Матері «Несподівана Радість», у чому їй допомагає Благодійний фонд «Фавор», повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на Facebook-сторінку БФ «Фавор».Як уже повідомлялося, храм громади УПЦ с. Угринів було захоплено 2014 року, і до сьогодні численна парафія змушена звершувати богослужіння в невеликому будинку священика.Нещодавно, завдяки небайдужості доброго християнина, була придбана земельна ділянка, на якій, сподівається громада УПЦ, з Божою допомогою вдастья звести новий храм.У Благодійному фонді закликають усіх небайдужих людей долучатися до програми «40 храмів» і таким чином допомогти хоча б одній громаді, позбавленій свого храму, збудувати дім Божий.Як підкреслюють у БФ «Фавор», будівництво будинкових храмів ведеться на земельних ділянках, що перебувають у приватній власності, тому, новий храм у громади вже ніхто не відбере", - йдеться в повідомленні.

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