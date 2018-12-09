Волинян просять «скинутись» на будівництво храмів УПЦ МП
Сьогодні, 07:40
Вірян УПЦ МП просять допомогти зібрати кошти на будівництво нових храмів, зокрема у с. Угринів.
Про це повідомляє Волинська єпархіч УПЦ з посиланням на Благодійний фонд "Фавор".
"Громада захопленого ще 2014 року храму Української Православної Церкви в с. Угринів Волинської області починає зводити домовий храм на честь Ікони Божої Матері «Несподівана Радість», у чому їй допомагає Благодійний фонд «Фавор», повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на Facebook-сторінку БФ «Фавор».
Як уже повідомлялося, храм громади УПЦ с. Угринів було захоплено 2014 року, і до сьогодні численна парафія змушена звершувати богослужіння в невеликому будинку священика.
Нещодавно, завдяки небайдужості доброго християнина, була придбана земельна ділянка, на якій, сподівається громада УПЦ, з Божою допомогою вдастья звести новий храм.
У Благодійному фонді закликають усіх небайдужих людей долучатися до програми «40 храмів» і таким чином допомогти хоча б одній громаді, позбавленій свого храму, збудувати дім Божий.
Як підкреслюють у БФ «Фавор», будівництво будинкових храмів ведеться на земельних ділянках, що перебувають у приватній власності, тому, новий храм у громади вже ніхто не відбере", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє Волинська єпархіч УПЦ з посиланням на Благодійний фонд "Фавор".
"Громада захопленого ще 2014 року храму Української Православної Церкви в с. Угринів Волинської області починає зводити домовий храм на честь Ікони Божої Матері «Несподівана Радість», у чому їй допомагає Благодійний фонд «Фавор», повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на Facebook-сторінку БФ «Фавор».
Як уже повідомлялося, храм громади УПЦ с. Угринів було захоплено 2014 року, і до сьогодні численна парафія змушена звершувати богослужіння в невеликому будинку священика.
Нещодавно, завдяки небайдужості доброго християнина, була придбана земельна ділянка, на якій, сподівається громада УПЦ, з Божою допомогою вдастья звести новий храм.
У Благодійному фонді закликають усіх небайдужих людей долучатися до програми «40 храмів» і таким чином допомогти хоча б одній громаді, позбавленій свого храму, збудувати дім Божий.
Як підкреслюють у БФ «Фавор», будівництво будинкових храмів ведеться на земельних ділянках, що перебувають у приватній власності, тому, новий храм у громади вже ніхто не відбере", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Невже вже не можуть звернутися до ФСБ Росії навпростець?..
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