На Волині банда їздила селами та обкрадала домівки
Сьогодні, 10:42
На Волині викрили банду, яка скоїла ряд крадіжок на території Турійського району.
Про це повідомляє Турійське відділення поліції у Facebook.
Так, відомо, що поліцейські встановили причетність двох жителів Ковельського району та одного з місцевих жителів до вчинення ряду крадіжок на території району.
Протягом декількох днів група осіб пересуваючись на автомобілі скоїла ряд крадіжок, а предметом посягань стали предмети домашнього вжитку та інші цінні речі.
За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження за ознаками статті 185 ч.3 Кримінального кодексу України «Крадіжка», санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Перевіряють причетність вказаних осіб до вчинення крадіжок на території інших районів. Продовжуються слідчі дії.
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Про це повідомляє Турійське відділення поліції у Facebook.
Так, відомо, що поліцейські встановили причетність двох жителів Ковельського району та одного з місцевих жителів до вчинення ряду крадіжок на території району.
Протягом декількох днів група осіб пересуваючись на автомобілі скоїла ряд крадіжок, а предметом посягань стали предмети домашнього вжитку та інші цінні речі.
За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження за ознаками статті 185 ч.3 Кримінального кодексу України «Крадіжка», санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Перевіряють причетність вказаних осіб до вчинення крадіжок на території інших районів. Продовжуються слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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