Тріщини на волинських дорогах «залатають» за 4 мільйони гривень
Сьогодні, 04:24
Ремонт тріщин асфальтобетонного покриття на волинських дорогах коштуватиме 4,242 мільйона гривень.
Про це сатло відомо з платформи ProZorro.
Надавача послуг визначать після проведення відкритих торгів.
Замовником послуг виступає служба автомобільних доріг у Волинській області.
Розпочнеться аукціон 25 березня.
Технічна документація передбачає герметизацію тріщин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті плавильно-заливальною машиною Schafer LS 500F (ширина до 20 мм, глибина до 20 мм) на дорогах протяжністю 45,59 кілометра, при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині.
Очікувана вартість послуг становить 4,242 мільйона гривень.
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Про це сатло відомо з платформи ProZorro.
Надавача послуг визначать після проведення відкритих торгів.
Замовником послуг виступає служба автомобільних доріг у Волинській області.
Розпочнеться аукціон 25 березня.
Технічна документація передбачає герметизацію тріщин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті плавильно-заливальною машиною Schafer LS 500F (ширина до 20 мм, глибина до 20 мм) на дорогах протяжністю 45,59 кілометра, при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині.
Очікувана вартість послуг становить 4,242 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Тріщини на волинських дорогах «залатають» за 4 мільйони гривень
Сьогодні, 04:24