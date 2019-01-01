вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Тріщини на волинських дорогах «залатають» за 4 мільйони гривень

Тріщини на волинських дорогах «залатають» за 4 мільйони гривень
Ремонт тріщин асфальтобетонного покриття на волинських дорогах коштуватиме 4,242 мільйона гривень.

Про це сатло відомо з платформи ProZorro.

Надавача послуг визначать після проведення відкритих торгів.

Замовником послуг виступає служба автомобільних доріг у Волинській області.

Розпочнеться аукціон 25 березня.

Технічна документація передбачає герметизацію тріщин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті плавильно-заливальною машиною Schafer LS 500F (ширина до 20 мм, глибина до 20 мм) на дорогах протяжністю 45,59 кілометра, при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині.

Очікувана вартість послуг становить 4,242 мільйона гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дорога, тріщини, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Хто представлятиме кандидатів у президенти на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Тріщини на волинських дорогах «залатають» за 4 мільйони гривень
Сьогодні, 04:24
На Волині може з’явитися завод із виготовлення картопляного крохмалю
Сьогодні, 03:15
Футбольна команда шацьких лісівників здобула черговий кубок. ФОТО
Сьогодні, 02:11
Українські військові взяли у полон бойовика на Світлодарському напрямку
Сьогодні, 01:28
З'явилось відео виступу юної волинянки, яка пройшла на «Голос країни»
Сьогодні, 00:33
Схожі новини
На луцькій вулиці замість дороги – болото На луцькій вулиці замість дороги – болото
16 лютий, 17:12
У місті на Волині скаржаться на жахливий стан дороги. ВІДЕО У місті на Волині скаржаться на жахливий стан дороги. ВІДЕО
11 лютий, 11:02
На трасі Рівне-Луцьк замість асфальту – місячні кратери. ВІДЕО На трасі Рівне-Луцьк замість асфальту – місячні кратери. ВІДЕО
08 лютий, 13:42
У скільки «влетить» ремонт дороги Шацьк-Світязь У скільки «влетить» ремонт дороги Шацьк-Світязь
25 січень, 18:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тріщини на волинських дорогах «залатають» за 4 мільйони гривень
Сьогодні, 04:24
 0
На Волині може з’явитися завод із виготовлення картопляного крохмалю
Сьогодні, 03:15
 0
Футбольна команда шацьких лісівників здобула черговий кубок. ФОТО
Сьогодні, 02:11
 0
Українські військові взяли у полон бойовика на Світлодарському напрямку
Сьогодні, 01:28
 0
З'явилось відео виступу юної волинянки, яка пройшла на «Голос країни»
Сьогодні, 00:33
 0
Медіа
відео
1/8