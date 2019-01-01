Тріщини на волинських дорогах «залатають» за 4 мільйони гривень





Про це сатло відомо з платформи ProZorro.



Надавача послуг визначать після проведення відкритих торгів.



Замовником послуг виступає служба автомобільних доріг у Волинській області.



Розпочнеться аукціон 25 березня.



Технічна документація передбачає герметизацію тріщин в асфальтобетонному та цементобетонному покритті плавильно-заливальною машиною Schafer LS 500F (ширина до 20 мм, глибина до 20 мм) на дорогах протяжністю 45,59 кілометра, при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині.



Очікувана вартість послуг становить 4,242 мільйона гривень.

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