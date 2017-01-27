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Юні лучани вибороли нагороди на чемпіонаті з тхеквондо

Юні лучани вибороли нагороди на чемпіонаті з тхеквондо
З 16 по 17 лютого тривав відкритий чемпіонат Нововолинська з тхеквондо - ВТФ серед дітей, молодших юнаків, юнаків, кадетів, юніорів, дорослих.

Про це повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

У чемпіонаті брали участь більше 100 спортсменів з Волинської та Львівської областей. 20 спортсменів представляли місто Луцьк.

За результатами змагань лучани посіли такі місця:

1️ місце:
Боярчук Ольга;
Мицюк Давид;
Мельничук Ігор.

2 місце:
Каширець Ольга;
Негодюк Ілля;
Ващук Ярослав;
Грунтовський Волордимир;
Журавель Микита.

3️ місце:
Болтнєв Микита;
Янченко Максим;
Коварський Артем.

Юні лучани вибороли нагороди на чемпіонаті з тхеквондо
Юні лучани вибороли нагороди на чемпіонаті з тхеквондо
Юні лучани вибороли нагороди на чемпіонаті з тхеквондо
Юні лучани вибороли нагороди на чемпіонаті з тхеквондо
Юні лучани вибороли нагороди на чемпіонаті з тхеквондо
Юні лучани вибороли нагороди на чемпіонаті з тхеквондо

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Теги: спорт, діти, Волинь, Луцьк
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