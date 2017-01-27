Юні лучани вибороли нагороди на чемпіонаті з тхеквондо
Сьогодні, 17:55
З 16 по 17 лютого тривав відкритий чемпіонат Нововолинська з тхеквондо - ВТФ серед дітей, молодших юнаків, юнаків, кадетів, юніорів, дорослих.
Про це повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
У чемпіонаті брали участь більше 100 спортсменів з Волинської та Львівської областей. 20 спортсменів представляли місто Луцьк.
За результатами змагань лучани посіли такі місця:
1️ місце:
Боярчук Ольга;
Мицюк Давид;
Мельничук Ігор.
2 місце:
Каширець Ольга;
Негодюк Ілля;
Ващук Ярослав;
Грунтовський Волордимир;
Журавель Микита.
3️ місце:
Болтнєв Микита;
Янченко Максим;
Коварський Артем.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
У чемпіонаті брали участь більше 100 спортсменів з Волинської та Львівської областей. 20 спортсменів представляли місто Луцьк.
За результатами змагань лучани посіли такі місця:
1️ місце:
Боярчук Ольга;
Мицюк Давид;
Мельничук Ігор.
2 місце:
Каширець Ольга;
Негодюк Ілля;
Ващук Ярослав;
Грунтовський Волордимир;
Журавель Микита.
3️ місце:
Болтнєв Микита;
Янченко Максим;
Коварський Артем.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку книгарню «Освіта» заборонили продавати
Сьогодні, 18:01
СБУ: спецслужби Росії готують напади на п'ять волинських храмів
Сьогодні, 17:59
Юні лучани вибороли нагороди на чемпіонаті з тхеквондо
Сьогодні, 17:55
У місті Волині злодії обікрали магазин сумок
Сьогодні, 17:50