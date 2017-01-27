Юні лучани вибороли нагороди на чемпіонаті з тхеквондо





Про це повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.



У чемпіонаті брали участь більше 100 спортсменів з Волинської та Львівської областей. 20 спортсменів представляли місто Луцьк.



За результатами змагань лучани посіли такі місця:



1️ місце:

Боярчук Ольга;

Мицюк Давид;

Мельничук Ігор.



2 місце:

Каширець Ольга;

Негодюк Ілля;

Ващук Ярослав;

Грунтовський Волордимир;

Журавель Микита.



3️ місце:

Болтнєв Микита;

Янченко Максим;

Коварський Артем.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 16 по 17 лютого тривав відкритий чемпіонат Нововолинська з тхеквондо - ВТФ серед дітей, молодших юнаків, юнаків, кадетів, юніорів, дорослих.Про це повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.У чемпіонаті брали участь більше 100 спортсменів з Волинської та Львівської областей. 20 спортсменів представляли місто Луцьк.За результатами змагань лучани посіли такі місця:1️ місце:Боярчук Ольга;Мицюк Давид;Мельничук Ігор.2 місце:Каширець Ольга;Негодюк Ілля;Ващук Ярослав;Грунтовський Волордимир;Журавель Микита.3️ місце:Болтнєв Микита;Янченко Максим;Коварський Артем.

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