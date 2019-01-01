У Луцьку в пункті прийому склотари приторговували сурогатом

У Луцьку в пункті прийому склотари торгували сурогатом.Про це повідомляє департамент муніципальної варти у Facebook.Поміж порожніми пляшками, креативні продавці ховали тару зі спиртним. Реалізовували здебільшого постійним клієнтам, які приносили здавати пляшки.«Точку» викрили інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради на проспекті Молоді, 10в та вилучили всю наявну заборонену продукцію.На продавця інспектори склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який буде передано на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання. А це – штраф в розмірі від 3400 до 10200 гривень.