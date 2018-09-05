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На Волині у штучній водоймі потонув чоловік. ФОТО

На Волині у штучній водоймі потонув чоловік. ФОТО
Сьогодні, 19 лютого, після 16 години ковельські рятувальники отримали виклик про те, що у штучній водоймі на території Комунального закладу "Ковельська поліклініка" Волинської обласної ради (колишня вузлова лікарня Львівської залізниці; вул. Богдана Хмельницького,17), потонув чоловік.

Про це повідомив начальник Ковельського міськрайонного відділу управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області Володимир Войтанік, - пише КовельPost.

Прибувши за викликом, рятувальники підняли на поверхню тіло чоловіка 1968 року народження.
На Волині у штучній водоймі потонув чоловік. ФОТО

Як повідомили очевидці трагедії, це місцевий мешканець, який з невідомих причин опинився на тонкій кризі ставка, огородженого бетонним парканом. Його намагалися врятувати, коли він ще тримався у крижаній воді на поверхні водойми: кидали мотузку та інші підручні засоби. Проте чоловік уже був безсилий, вочевидь від переохолодження.
На Волині у штучній водоймі потонув чоловік. ФОТО

На місце події викликали рятувальників. Проте, чоловіка врятувати не вдалося. Причини трагедії з'ясовують.
На Волині у штучній водоймі потонув чоловік. ФОТО

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Теги: Ковель, крига, ставок, водойма, чоловік, потонув
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