На Волині у штучній водоймі потонув чоловік. ФОТО





Про це повідомив начальник Ковельського міськрайонного відділу управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області Володимир Войтанік, - пише



Прибувши за викликом, рятувальники підняли на поверхню тіло чоловіка 1968 року народження.



Як повідомили очевидці трагедії, це місцевий мешканець, який з невідомих причин опинився на тонкій кризі ставка, огородженого бетонним парканом. Його намагалися врятувати, коли він ще тримався у крижаній воді на поверхні водойми: кидали мотузку та інші підручні засоби. Проте чоловік уже був безсилий, вочевидь від переохолодження.



На місце події викликали рятувальників. Проте, чоловіка врятувати не вдалося. Причини трагедії з'ясовують.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 19 лютого, після 16 години ковельські рятувальники отримали виклик про те, що у штучній водоймі на території Комунального закладу "Ковельська поліклініка" Волинської обласної ради (колишня вузлова лікарня Львівської залізниці; вул. Богдана Хмельницького,17), потонув чоловік.Про це повідомив начальник Ковельського міськрайонного відділу управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області, - пише КовельPost Прибувши за викликом, рятувальники підняли на поверхню тіло чоловіка 1968 року народження.Як повідомили очевидці трагедії, це місцевий мешканець, який з невідомих причин опинився на тонкій кризі ставка, огородженого бетонним парканом. Його намагалися врятувати, коли він ще тримався у крижаній воді на поверхні водойми: кидали мотузку та інші підручні засоби. Проте чоловік уже був безсилий, вочевидь від переохолодження.На місце події викликали рятувальників. Проте, чоловіка врятувати не вдалося. Причини трагедії з'ясовують.

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