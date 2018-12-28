Письменниця з Луцька отримає Шевченківську премію-2019

Шевченківських лауреатів 2019 року названо – переможців визначили в п'яти номінаціях.Серед публіцистів та журналістів перемогу здобулиза збірку "І знов я влізаю в танк..." таза двотомник "Святослав Гординський на тлі доби", - йдеться в сюжеті ТСН.визнали найкращим у номінації "Візуальне мистецтво". Він представив проект "Графіка української мови".Серед публіцистів та журналістів перемогу здобули Оксана Забужко за збірку "І знов я влізаю в танк..." та Богдан Горинь за двотомник "Святослав Гординський на тлі доби". Василя Чебаника визнали найкращим у номінації "Візуальне мистецтво". Він представив проект "Графіка української мови".Переможцем із музичного мистецтва став головний диригент симфонічного оркеструЗа театральні здобутки нагородять режисераА в номінації кіномистецтва –за фільм "Вулкан".Тепер ці результати подадуть на затвердження президенту України, а премії вручать на початку березня. Кожен лауреат отримає щонайменше по 192 тисячі гривень.