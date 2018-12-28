Письменниця з Луцька отримає Шевченківську премію-2019
Сьогодні, 09:23
Шевченківських лауреатів 2019 року названо – переможців визначили в п'яти номінаціях.
Серед публіцистів та журналістів перемогу здобули Оксана Забужко за збірку "І знов я влізаю в танк..." та Богдан Горинь за двотомник "Святослав Гординський на тлі доби", - йдеться в сюжеті ТСН.
Василя Чебаника визнали найкращим у номінації "Візуальне мистецтво". Він представив проект "Графіка української мови".
Серед публіцистів та журналістів перемогу здобули Оксана Забужко за збірку "І знов я влізаю в танк..." та Богдан Горинь за двотомник "Святослав Гординський на тлі доби". Василя Чебаника визнали найкращим у номінації "Візуальне мистецтво". Він представив проект "Графіка української мови".
Переможцем із музичного мистецтва став головний диригент симфонічного оркестру Володимир Шейко.
За театральні здобутки нагородять режисера Ростислава Держипільського.
А в номінації кіномистецтва – Романа Бондарчука за фільм "Вулкан".
Тепер ці результати подадуть на затвердження президенту України, а премії вручать на початку березня. Кожен лауреат отримає щонайменше по 192 тисячі гривень.
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Серед публіцистів та журналістів перемогу здобули Оксана Забужко за збірку "І знов я влізаю в танк..." та Богдан Горинь за двотомник "Святослав Гординський на тлі доби", - йдеться в сюжеті ТСН.
Василя Чебаника визнали найкращим у номінації "Візуальне мистецтво". Він представив проект "Графіка української мови".
Серед публіцистів та журналістів перемогу здобули Оксана Забужко за збірку "І знов я влізаю в танк..." та Богдан Горинь за двотомник "Святослав Гординський на тлі доби". Василя Чебаника визнали найкращим у номінації "Візуальне мистецтво". Він представив проект "Графіка української мови".
Переможцем із музичного мистецтва став головний диригент симфонічного оркестру Володимир Шейко.
За театральні здобутки нагородять режисера Ростислава Держипільського.
А в номінації кіномистецтва – Романа Бондарчука за фільм "Вулкан".
Тепер ці результати подадуть на затвердження президенту України, а премії вручать на початку березня. Кожен лауреат отримає щонайменше по 192 тисячі гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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