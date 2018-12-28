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Письменниця з Луцька отримає Шевченківську премію-2019

Письменниця з Луцька отримає Шевченківську премію-2019
Шевченківських лауреатів 2019 року названо – переможців визначили в п'яти номінаціях.

Серед публіцистів та журналістів перемогу здобули Оксана Забужко за збірку "І знов я влізаю в танк..." та Богдан Горинь за двотомник "Святослав Гординський на тлі доби", - йдеться в сюжеті ТСН.

Василя Чебаника визнали найкращим у номінації "Візуальне мистецтво". Він представив проект "Графіка української мови".

Серед публіцистів та журналістів перемогу здобули Оксана Забужко за збірку "І знов я влізаю в танк..." та Богдан Горинь за двотомник "Святослав Гординський на тлі доби". Василя Чебаника визнали найкращим у номінації "Візуальне мистецтво". Він представив проект "Графіка української мови". 

Переможцем із музичного мистецтва став головний диригент симфонічного оркестру Володимир Шейко.

За театральні здобутки нагородять режисера Ростислава Держипільського.

А в номінації кіномистецтва – Романа Бондарчука за фільм "Вулкан".

Тепер ці результати подадуть на затвердження президенту України, а премії вручать на початку березня. Кожен лауреат отримає щонайменше по 192 тисячі гривень.

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Теги: Оксана Забужко, премія
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